إم بي سي تعتزم الإدراج في سوق الأسهم السعودية

ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن مجموعة “إم بي سي” (MBC) الإعلامية تعتزم بدء الترويج الاستثماري لطرحها العام الأولي في الرياض.

وقال الأشخاص إن “إم بي سي” ستبدأ اجتماعات لقياس الطلب المبكر في وقت أقربه الأسبوع المقبل، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية. وقالوا إن” جي آي بي كابيتال” منخرطة أيضاً في عملية الاكتتاب العام المحتمل.

وذكرت “بلومبيرج نيوز” في تشرين الثاني / نوفمبر أن مصرفي “اتش اس بي سي” و”جيه بي مورغان” يعملان أيضاً على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.

وتمتلك الحكومة السعودية 60% من “إم بي سي” والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

وقد تأسست “إم بي سي” في لندن عام 1991. ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. وتضم المجموعة، التي أطلقت أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو “شاهد في أي بي”.

وسجل سوق الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية نشاطاً قوياً بعد أن كان الأبطأ في بداية عام منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مدعوماً بانتعاش بنسبة 17% في المؤشر الرئيسي للسوق من أدنى مستوى له في آذار / مارس.