إم بي سي تطلق صندوقا استثماريا لانتاج الأنيمي

أعلنت “مجموعة إم بي سي ” عن إطلاق مشروع “إم بي سي أنيمي” MBC ANIME – ليكون بمثابة مركز جديد بالكامل متخصص بعمليات إنتاج وترخيص وترويج محتوى الأنيمي في المنطقة مع طرح صندوق استثماري لإنتاج الأنيمي. يأتي إطلاق مشروع “MBC أنيمي” MBC ANIME – تحت قيادة خبير الأنيمي والمانجا الشهير ستو ليفي Stu Levy، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طوكيوبوب” TOKYOPOP، الشركة العالمية الرائدة في توزيع وترخيص ونشر محتوى الأنيمي والمانجا حول العالم. ومن خلال هذه الخطوة الرائدة، ستقوم “MBC أنيمي” MBC ANIME – بتكليف وإنتاج واستثمار سلسلة من عناوين الأنيمي عالية الجودة على مستوى عالمي. وعبر توجه هذا النمط من المحتوى في معظم الأوقات إلى المشاهدين البالغين، يقدم الأنيمي مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة اليابانية، ضمن قوالب وأنماط تشمل مختلف أنواع الدراما، وتتميز جميعها بجمال بصري، ونهج سردي متميز في التقديم والطرح ورواية القصص.

من جانبها كشفت “مجموعة MBC” عن خططها المكثفة للاستثمار في هذا المشروع على مدى السنوات القادمة، مع طموحها الهادف لمزيد من التوسّع على نحوٍ أبعد على المدى الطويل. وخلال فترة الاستثمار الأولى، تهدف “MBC أنيمي” إلى إنشاء علاقات متينة مع كبرى استوديوهات الأنيمي في اليابان، ودعم العديد من المشاريع الرائدة في هذا القطاع والاستثمار فيها. في هذا السياق، علّق سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة MBC”: “يحظى محتوى الأنيمي والمانجا بشعبية واسعة للغاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة في المنطقة”. وأضاف بارنيت: “شهدت السنوات الأخيرة تزايداً هائلاً في الأحداث والأنشطة المرتبطة بهذا الشكل الفني، لذا يسعدنا أن نعلن عن انضمام ستو ليفي Stu Levy إلينا على رأس “MBC أنيمي”، فهو شخص ذائع الصيت في قطاع الأنيمي، ومعروف بخبرته الواسعة في التوزيع والترخيص والنشر، ونحن في غاية الحماس لما يحمل هذا التعاون في جعبته من آفاق”. من جانبه قال ستو ليفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طوكيوبوب” TOKYOPOP: “بعد عملي مع فريق “مجموعة MBC” الموهوب على مدار العامين الماضيين، أعجبتُ بنهج الترخيص الذي يعتمدونه إضافةً إلى تفانيهم في العمل”. وأضاف ليفي: “إن التزام مجموعة MBC في مشروعنا لا يتجلّى فقط عبر تفانيهم في صناعة محتوى الأنيمي، بل من خلال سعيهم لبناء علاقات طويلة الأمد في اليابان، الأمر الذي جعلني على يقينٍ من فرص النمو والتوسّع التي سيثمر عنها عملنا المشترك”.