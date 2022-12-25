حارس مرمى الأرجنتين إميليانو مارتنيز يغيب عن لقاء أستون فيلا وليفربول

أكد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن حارس مرمى الفريق الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بطل كأس العالم سيغيب عن مواجهة ليفربول يوم الأحد.

كان إيمري قد سمح لكل لاعبي الفريق الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس العالم بقطر بالراحة لفترة ما بين سبعة و12 يوما بعد انتهاء البطولة.

ولا يزال مارتينيز الحاصل على جائزة أفضل حارس مرمى بكأس العالم في الأرجنتين للاحتفال بالفوز ومن المقرر عودته لناديه يوم الخميس المقبل.

مباراة توتنهام

قال إيمري “نتوقع أن يكون معنا ومستعدا لمباراة توتنهام في أول أيام العام الجديد. قدم أداء ممتازا في كأس العالم ونتطلع لعودته إلينا”.

أضاف إيمري “بوسعنا جميعا أن نفخر بإيميليانو لأن لدينا فائزا (بكأس العالم) في الفريق.

يعني ذلك أنه في حال تعافي الحارس الأساسي روبن أولسن من إصابة بسيطة فإن إيمليانو سيحل محله، رغم أن الحارس البديل الآخر فيليب مارشال هو الثاني في الترتيب لحراسة المرمى.

أيضا يعاني لاعب الوسط جاكوب رامسي من إصابة في أوتار الركبة ستبعده عن الملاعب خلال الأسبوعين المقبلين بينما عاد البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الفريق.

يحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف كريستال بالاس بتسجيل 18 نقطة من 15 مباراة.