إمكان كابيتال السعودية تجمع 31 مليون دولار لصندوق استثماري

أعلنت إمكان كابيتال، وهي شركة رأس مال جريء مقرها الرياض في المملكة العربية السعودية عن إغلاق صندوقها الأول “إمكان كابيتال 1” بقيمة 31 مليون دولار.

وتلقى صندوق إمكان كابيتال الدعم من مؤسسات وشركات من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الشركاء في وادي السيليكون، ومن شركة صندوق الصناديق “جدا” المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وتستثمر “إمكان كابيتال” تستثمر في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتركز على رأس المال الجريء بشكل أساسي وبالأخص شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة ، بدءاً من تكوين المشاريع وصولاً إلى السلسلة B.

وقال غسان العشبان المدير الشريك في “إمكان كابيتال” إن الصندوق سوف يقوم باستثمارات إستراتيجية في شركات ما قبل التأسيس ذات إمكانات نمو عالية في القطاعات الفرعية التكنولوجية الرئيسية. وسيشمل ذلك نماذج الأعمال بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاعات الحدودية الممتدة مثل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والسحابة، والتكنولوجيا الصحية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتركز إمكان كابيتال على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مراحلها الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.