بيتر جايكوب، المدير التنفيذي لدى كارنت غلوبال

ترتبط مبادئ التنوع والمساواة والشمول الثلاث ببعضها البعض لتشكل مجموعة قيم أساسية ينبغي على جميع المؤسسات والشركات تبنيها والعمل وفقها، مع تأكيد العديد من الدراسات البحثية أن الشركات التي تعتمد التنوع والمساواة والشمول أساساً لعملها تصبح أكثر إبداعاً وقدرةً على مواجهة التحديات واستقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وتميل إلى تحقيق تفوق مالي ملحوظ على منافسيها.

ويعد شهر رمضان المبارك ، موسم العبادات والتأمل الروحي ومساعدة المحرومين والمحتاجين، من أنسب الأوقات للوقوف على أهمية مبدأ «إمكانية الوصول» والتأكيد على ضرورة إضافته إلى المبادئ الثلاث الآنفة الذكر، لتصبح أربعة مبادئ أساسية هي «الشمول والتنوع والمساواة وإمكانية الوصول».

ويتفق معظمنا على أن «إمكانية الوصول» هي حق أساسي من حقوق الإنسان ، ولكن للأسف هناك الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الوصول إلى الكثير من قنوات الاتصال والحصول على المعلومات المهمة، ووفق التقارير الصادرة عن «منظمة الصحة العالمية» فإن 50 مليون شخص أو ما يقرب من 15% من سكان منطقة الشرق الأوسط، يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. وتواجه هذه الفئة من الأشخاص تحديات يومية تحول دون وصولها إلى العديد من الخدمات الأساسية، إذ يشكل الافتقار إلى محتوى يمكن الوصول إليه عائقاً كبيراً في طريق مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية. وهنا تكمن أهمية تطوير محتوى يمكن الوصول إليه كونه واجب أخلاقي وعامل اقتصادي فاعل ومفيد للعلامات التجارية. وهذه الفئة من الجمهور تشكل شريحة واسعة من العملاء غير المستثمرين، تقدر قوتها الشرائية بـنحو 13 تريليون دولار على مستوى العالم.

ولنأخذ على سبيل المثال أولئك الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، فقد قدرت «الوكالة الدولية لمكافحة العمى» وجود نحو 43 مليون شخص مصاباً بالعمى، و295 مليون شخص يعانون من ضعف بصري متوسط إلى شديد، فكيف لهذه الأعداد الكبيرة أن تصل إلى المواد المطبوعة أو المحتوى الرقمي الذي تطوره الشركات؟

وكيف يستطيع ما يقرب من 1.5 مليار شخص يعانون من ضعف السمع اليوم (تقدر منظمة الصحة العالمية أن يصل العدد إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050)، التعامل بسهولة ويسر مع هذا الكم الهائل من المحتوى الصوتي والمرئي الذي يصدر يومياً، بدون إضافة ترجمات أو نصوص مكتوبة للحديث أو الصوت؟

ويجب أن يكون الوصول والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر إنصافاً، لأن استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الشمول لا يضر بهم فحسب، بل يحد من إمكانات المجتمع أيضاً. لذلك لا بد من العمل بجد واجتهاد لخلق عالم يمكن للجميع الوصول إليه، واعتماد المبادئ الأربعة، ألا وهي «الشمول والتنوع والمساواة وإمكانية الوصول».

فالشمول يعزز ويدعم التنوع، الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة المدعومة بإمكانية الوصول.