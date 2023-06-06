الاستفادة الكاملة من إمكانات البلوك تشين في بحث جديد

أعلنت أجيل ديناميكس Agile Dynamics، عن إطلاق أحدث أبحاثها تحت عنوان “بادر وابتكر: تسخير إمكانات البلوك تشين”. وتخوض هذه الورقة البحثية في سبل تفعيل قدرات النمو عبر بروتوكولات البلوك تشين من المستوى 1، وتركز بالتحديد على مزايا البلوك تشين الهائلة التي يمكن للأسواق الناشئة الاستفادة منها.

ومع تطبيقاتها العديدة ضمن مختلف القطاعات وباعتبارها القوة الدافعة لتقنيات الويب 3.0، أثبتت تقنيات البلوك تشين قيمتها الثمينة للاقتصاد العالمي. وتشير التقديرات إلى أن تقنيات البلوك تشين ستعزز إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار من الإجمالي المتوقع في عام 2030. وسيأتي نحو نصف هذا الحجم المقدر (49%) من أسواق النمو الواعدة.

وحتى عام 2023، بلغ المتوسط المقدر لمعدلات ملكية العملات الرقمية المدعومة بتقنيات البلوك تشين 4.2%، بوجود أكثر من 420 مليون مستخدم للعملات الرقمية حول العالم. ويتواجد نحو 7.5% منهم في أسواق النمو، بما يشمل دولة الإمارات والهند والصين ومصر.

ووجد تقرير أجيل ديناميكس بأن 73% من المستجيبين للدراسة يعتبرون أن خفض التكاليف التشغيلية سيكون أحد أبرز مزايا البلوك تشين. وحل في المرتبة الثانية بنسبة 67% من المشاركين الإيمان بأن تحسين مستويات السرعة والكفاءة سيكون من المزايا الرئيسية للبلوك تشين. ومن المزايا الأخرى التي ذكرها المشاركون تعزيز مستويات الأمان والخصوصية (بنسبة 55%)، وتبني الابتكار (50%)، والعمليات المالية (44%).

ومن مزايا البلوك تشين الأخرى التي نالت اهتمام المشاركين في الدراسة هو قدرة هذه التقنيات على خلق القيمة من خلال تقليص التكلفة ضمن طيف واسع من العمليات. وظهرت العمليات وتقنية المعلومات كأبرز جوانب تطبيق تقنيات البلوك تشين، والتي تغطي عملياً 30% إلى 50% من هيكلة التكلفة لدى المؤسسات، عبر أقسام عدة مثل العمليات المالية والمبيعات والتسويق وإدارة المخاطر التي ستستفيد أيضاً من مزايا البلوك تشين هذه. ومن الفوائد المرجحة في هذا المضمار تعزيز كفاءة إدارة البيانات، والحد من البنية التحتية غير الضرورية، ودعم كفاءة الأنظمة والعمليات، والتحول نحو حلول الخدمة الذاتية، وتقليص تكاليف معالجة البيانات، وغير ذلك.

وحول نتائج التقرير، قال باول لالوفيتش، الشريك الإداري في أجيل ديناميكس: “يشهد عالم البلوك تشين وتيرة تطور متسارعةـ إذ تغدو هذه التقنيات عنصراً أساسياً من عالمنا المتصل بكافة تفاصيله. ويكشف تقريرنا القائم على الدراسة البحثية المذكورة عن كيف يمكن لتقنيات البلوك تشين التحول إلى أكثر الحلول كفاءة لترسيخ كفاءة استخدام التكنولوجيا وانتشارها في عالمنا اليوم، بفضل قدرة تقنيات البلوك تشين على دعم هذا المفهوم من خلال إرساء معايير اللامركزية وملكية البيانات والخصوصية والمصادر المفتوحة والموثوقية والأمان والتوافقية وغير ذلك الكثير. وعبر تسخير كامل إمكانات البلوك تشين، نمتلك القدرة للسيطرة على البنية التكنولوجية والأنظمة وضمان استقلاليتها. ويحد ذلك من الاعتماد على جهات خارجية ويساعد في حماية سيادة الشركات على أعمالها.

وأضاف لالوفيتش: “تلتزم أجيل ديناميكس بمساعدة المؤسسات على تسخير إمكانات وقدرات التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي وامتلاك سمات التميز من خلال تطبيق التكنولوجيا في سياق مسارات مزاولة الأعمال بشكل عملي. ونستخدم الرؤى العميقة المستقاة من البيانات، وهو ما بدا جلياً في بحثنا ’بادر وابتكر: تسخير إمكانات البلوك تشين‘، بالتزامن مع التجارب الواسعة ضمن مختلف القطاعات والتطبيقات لمساعدة عملائنا على اغتنام فرص الأعمال وحفز وتيرة النمو”.