وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، ومدينة دبي الملاحية اتفاقية لتزويد مشروع “مدينة دبي الملاحية” بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد. وقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد”.

وأعلنت “إمباور” أنها ستستثمر 450 مليون درهم لتأمين احتياجات أكثر من 43 مبنى في «مدينة دبي الملاحية» بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين وعبر محطتين موجودتين داخل مدينة دبي الملاحية وتعملان بأنظمة مبتكرة ونموذج عمل متطور ومستدام. وتتيح المرحلة الأولى تزويد 27 مبنى بطاقة تبريد تتجاوز 28 ألف طن تبريد. أما المرحلة الثانية، فتشمل تزويد 16 مبنى بطاقة تبريدية تصل إلى أكثر من 35 ألف طن تبريد.

دعم التجارة البحرية

تعتبر مدينة دبي الملاحية التابعة لمجموعة “دي بي ورلد” واحدة من أبرز الوجهات الحضارية لمناطق التملك الحر في دبي، ويهدف تطويرها إلى دعم التجارة البحرية والشحن وتقديم الخدمات الملاحية. وتضم المدينة عقارات سكنية فاخرة، وفنادق فئة 5 نجوم وأبراج مخصصة للمكاتب، ومنافذ تجزئة وسلسلة خدمات متنوعة ترتقي بأسلوب الحياة والعمل في مكان واحد.

وقال أحمد بن شعفار: “يعتبر مشروع «مدينة دبي الملاحية» من المشروعات العقارية الرائدة في الإمارة، التي تترجم الدور التنموي الرائد لمشاريع دبي المستدامة، التي تستهدف الاستثمار بالمساحات البحرية المطلة على ساحل الخليج العربي بدبي، والتي تتضمن المباني السكنية والفندقية والتجارية وغيرها من المرافق الحيوية، التي تدعم الوجهة السياحية والتجارية لإمارة دبي. وتسعدنا الشراكة مع «مدينة دبي الملاحية» في تطوير مشروع «مدينة دبي الملاحية»، وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي تقدم وفورات في الكلفة بنسبة تصل إلى 50% والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى”.

وأضاف أن “هذا التعاون يعكس الإقبال الإيجابي ضمن قطاع العقارات على الاستثمار في مجال الاستدامة البيئية، ما يسهم بشكل رئيسي في تعزيز مسيرة نمو المؤسسة”.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد”: “يسعدنا التعاون مع «إمباور» لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بأنظمة تبريد المناطق بمواصفات مستدامة وصديقة للبيئة. حيث إن علاقتنا مع الشركة تساعدنا على ترجمة التزامنا إزاء معايير المباني الخضراء في دبي، ودعم التوجه البيئي وأهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.

وأضاف بن سليّم: “تتوافق هذه الاتفاقية مع إستراتيجية الاستدامة التي نتبعها والمتمثلة في برنامج «عالمنا مستقبلنا»، لتنضم إلى قائمة جهودنا في تنفيذ مشاريعنا وعملياتنا بشكل مسؤول”.