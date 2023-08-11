تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لنقل صلاة الجمعة، أظهر فيها إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعقيلي أثناء تعرضه لعارض صحي مفاجىء في الركعة الأولى من صلاة الجمعة اليوم.

و قام الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، باستكمال الصلاة بعد أن تقدم فوراً بدلاً عن الأمام المعقيلي.

وأوضح مقطع فيديو، أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة، و اطمأن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على صحة امام وخطيب صلاة الجمعة الشيخ ⁧‫ماهر المعيقلي.

وكان خطيب المسجد الحرام، ماهر المعيقلي قد حذر خلال خطبته اليوم، الآباء من الدعاء على أبنائهم قائلا “ادعوا لهم بالبر والرشد والصلاح”.

وأضاف: “من حقوق الأبناء العدل بينهم وتربيتهم على الصلاح والفلاح فأحسنوا إلى صغاركم وعاملوهم بالحسنى واللين والمحبة”

و في نهاية خطبة الشيخ “ماهر المعيقلي” في المسجد الحرام، اليوم الجمعة، ظهرت عليه آثار التعب، مما دعاه إلى أن يقطع نهاية الخطبة ليقول: “أقم الصلاة”، وحين الشروع بالصلاة لم يستطع إكمال الفاتحة، وعلى الفور تقدم الشيخ عبدالرحمن السديس، الذي كان في الصف وراءه ليؤم المصلين لاستكمال الصلاة.

في الوقت ذاته، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات للشيخ المعيقلي، داعين له بأن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي، الذي تعرض له، والذي من المحتمل أن يكون بسبب آثار الشمس، وفقاً لـ”العربية”.

وأوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث اليوم 24 محرم 1445 هـ خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.



والمتحدث الرسمي للرئاسة يطمئن الجميع بأن الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.