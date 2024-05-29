الكشف عن رقم هاتفي جديد لتلقي بلاغات الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة

أطلقت الشركة الحكومية رافد لحلول المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة، الرقم الجديد -80092- لخدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، و ذلك ضمن الجهود المشتركة في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز رضاهم. وجاء هذا التحديث بهدف تعزيز زمن الاستجابة لعمليات الإبلاغ عن الحوادث البسيطة، وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات الاخرى المرتبطة بهذا الشأن، والمساعدة عبر الاتصال الهاتفي، وزيادة رضا المتعاملين، بما يحقق مرونة وكفاءة أكبر في نوعية الخدمة المقدمة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي خلال الإطلاق، أن الرقم الجديد جاء كجزء من الجهود المستدامة لشرطة الشارقة و شركة رافد لحلول المركبات الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين وبأسرع وقت، سعياً منها للارتقاء بمستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وجودة الأداء في سبل تحقيق إسعاد المتعاملين.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ رافد: جاء تغيير رقم خدمة العملاء في رافد انطلاقاً من حرصنا على التطوير المستمر في نوعية الخدمات التي نقدمها للعملاء إذ نعمل بشكل مستمر على رفع جاهزيتنا وتطوير معداتنا، و استقبال جميع الملاحظات ومكالمات الجمهور على مدار الساعة، موكداً إلى أن الشركة تستجيب للملاحظات، وتتخذ الإجراءات التصحيحية لتطوير منظومة عملها، والتعامل مع الحوادث بحرفية عالية لتقليل زمن الاستجابة للحوادث المرورية.

وتعمل شركة رافد على تخطيط الحوادث البسيطة من خلال إجراء فحص ومعاينة مسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع الالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة مثل التزود بالوقود لحالات الطوارئ وتبديل الإطارات والبطاريات وغيرها، في زمن استجابة قياسي للمركبات المتعطلة و المعرقلة لحركة السير من أجل رفع مستوى السلامة المرورية على مختلف طرق إمارة الشارقة .

ويعمل مركز الاتصال و التحكم برافد طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وذلك عبر التواصل على الرقم التالي:80092 أو عبر أستخدام تطبيق رافد المتوفر على كافة منصات تطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر أن شركة رافد لحلول المركبات، هياحدى شركات الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.