إلى أين يتجه التضخم في الدول الخليجية وفق أكسفورد ايكونوميكس؟

توقعت “أكسفورد ايكونوميكس” أن يبلغ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% في 2022، وهو أعلى معدل منذ عام 2009، على الرغم من أنه لا يقترب من المعدلات المكونة من رقمين في عام 2008 وأقل بكثير من وتيرة 7.5% التي تتوقعها في جميع أنحاء العالم. وسينخفض معدل التضخم في الدول الخليجية إلى 2.5% في عام 2023 ويستقر حول 2% بعد ذلك.

وسجلت الكويت وقطر أعلى معدلات التضخم في المنطقة عند 4.7% و 5.2% على التوالي. كما استمرت البحرين والإمارات في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم. على النقيض من ذلك، تباطأ التضخم في عمان إلى 2.4% في مايو من أكثر من 4% في الربع الأول ، حيث تراجعت آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن المقارنة السنوية. وفي الوقت نفسه، سجلت المملكة العربية السعودية معدل تضخم منخفضاً بشكل طفيف بلغ 2.2% في مايو من 2.3% في أبريل، وإن كان لا يزال ضعف المعدل في مطلع العام.

وتتشابه دوافع التضخم المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي مع تلك الموجودة في المناطق الأخرى، حيث شهد الغذاء والنقل بعضاً من أكبر الزيادات في الأسعار.

ولكن مع اعتدال الضغوط التضخمية الخارجية، فإن العوامل المحلية، الناشئة عن قوة الانتعاش الاقتصادي الإقليمي وتأثيره على الطلب على الإسكان والخدمات، ستدفع التضخم في الاتجاه المعاكس.

ويعكس حجم الزيادات في أسعار المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي الاتجاهات التي شوهدت في العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تصارع التضخم المرتفع لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن النقل وخاصة عنصر الإسكان يساهم بشكل أقل بكثير في التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يعكس زيادات متواضعة نسبياً في تكاليف الوقود والمرافق في المنطقة.

ولم يعد قطاع الإسكان، الذي يشكل في المتوسط 27% من سلة المستهلكين في المنطقة، عبئًا على معدلات التضخم الرئيسية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وتوقعت “أكسفورد ايكونوميكس” استمرار الضغط المتزايد على الإيجارات في قطر في الأشهر المقبلة وسط تصاعد في النشاط المتعلق بكأس العالم لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. كما سترتفع أسعار الإيجارات في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، مدفوعة بارتفاع الطلب من المواطنين وعودة العمال الوافدين بعد إنتهاء موجات تفشي الوباء. ستدعم النظرة المستقبلية القوية معدلات التوظيف في جميع أنحاء المنطقة وتجذب المزيد منالعمال الأجانب، مما يؤدي إلى مزيد من التعافي في الطلب على المساكن والحفاظ على الارتفاع في مكون الإيجار في مؤشر أسعار المستهلكين.