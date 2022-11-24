إلى أين سينتقل كريستيانو رونالدو بعد فسخ التعاقد مع يونايتد؟

تتعدد التوقعات والتكهنات حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أعلنت إدارة ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وكان رونالدو قال في مقابلة في محطة (توك تي.في)، إنه رفض عرضا ضخما في الصيف للانتقال إلى فريق سعودي، وفضل الاستمرار مع يونايتد.

وبحسب شركة أودز تشيكر للمراهنات، فإن الوجهات الأقرب لـرونالدو هي كالتالي:

تشيلسي

ربطت تقارير بريطانية انتقال “كريستيانو” إلى تشيلسي بنهاية الموسم الماضي، في ظل عدم تأهل المان يونايتد للعب في دوري الأبطال ورغبة اللاعب في المشاركة في البطولة التي غاب عنها للمرة الأولى هذا الموسم منذ 20 عاما، وكذلك لحاجة النادي اللندني لقوة ضاربة في الخط الأمامي.

سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة هو النادي الذي نشأ فيه رونالدو وانضم منه إلى اليونايتد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في 2003، وتشير التكهنات إلى عودته بعدما صرحت والدته بأنها تود أن يعود ابنها إلى النادي البرتغالي.

الدوري الأمريكي

تستند التوقعات على إمكانية انضمام الدون للدوري الأمريكي على تصريحات سابقة للدولي الإنجليزي السابق “ديفيد بيكام“، لاعب يونايتد وريال مدريد، ومالك إنتر ميامي، قال فيها إن ناديه يسعى لضم أسماء كبرى مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي “رونالدو”، كما أن العديد من اللاعبين الكبار أنهوا مسيراتهم في الولايات المتحدة.

باريس سان جيرمان

تمنيات محبي الكرة ومتابعيها أن يروا كريستيانو إلى جانب ميسي في ناد واحد، فهل ينضم رونالدو إلى ما قد يصبح خط هجوم الأحلام في باريس سان جيرمان.

النصر السعودي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي النصر السعودي سيستغل فسخ العقد بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ليقدم له عرضا لمدة عامين براتب سنوي يتجاوز 100 مليون يورو.

نيوكاسل يونايتد

تقارير أخرى أشارت إلى إمكانية انضمام الدون إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بإدارته الجديدة، وحالة التوهج التي يعيشها في الدوري الإنجليزي، وتقدمه للمركز الثالث الذي سيؤهله للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

هل يعود الدون إلى ريال مدريد؟

عاد اسم كريستيانو رونالدو للارتباط مجددًا بـ ريال مدريد، لكن صحيفة “أس” الإسبانية، نفت وبشكلٍ قاطع إمكانية عودة رونالدو لبطل الدوري الإسباني.

الصحيفة قالت إن إدارة فلورنتينو بيريز لم ولن تخطط لاستقدامه، حيث لا يرونه جزءًا من المشروع الرياضي الجديد.

وبرز اسم رونالدو كداعم محتمل لخط الهجوم في ظل الإصابات المتكررة للقائد كريم بنزيمة، والتي أبعده آخرها عن مشاركته الحلم في كأس العالم 2022.

رونالدو مسيرة وتاريخ

رونالدو (37 عامًا) 450 هدفًا مع ريال مدريد في 438 مباراة بين 2009 و2018.

توج مع الريال بـ 15 لقبًا مختلفًا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

التتويج بكأس العالم للأندية مع الملكي

145 هدفًا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة.

توج مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة

الفوز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

أول لاعب يشارك في عشر بطولات كبري، 5 بطولات كأس عالم، و5 كأس الأمم الأوروبية.

التتويج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس مرتين

وعلى الأرجح لن يعتزل اللاعب البالغ عمره 37 عاما الآن، إذ قال إن كأس العالم بقطر ربما ستكون ظهوره الأخير في البطولة وأنه يخطط للعب حتى يصبح عمره 40 عاماً.