إلغاء 36 ألف وظيفة في بنك يو بي اس بعد شراء كريدي سويس

يعتزم قادة المصرف الضخم المولود من استحواذ «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس»، إلغاء 20 إلى 30% من الوظائف أي 25 إلى 36 الف وظيفة في العالم، وفق ما نقلت صحيفة زونتاغ تسايتونغ الأسبوعية عن مصادر داخلية. يتجاوز ذلك بكثير عدد الوظائف التي كان كريدي سويس يعتزم إلغاءها في إطار خطته لإعادة الهيكلة قبل أن تدفع السلطات السويسرية بنك يو بي إس إلى الاستحواذ على منافسه المهدَّد بالانهيار.

وأوردت الصحيفة أن ما يصل إلى 11 ألف وظيفة ستلغى في سويسرا وحدها.

قبل الاستحواذ، كان يو بي إس يوظف ما يزيد قليلاً عن 72 ألف شخص مقارنة بأكثر من 50 ألفا في كريدي سويس. لم تحدد الجريدة الفترة التي سيتم خلالها إلغاء الوظائف، ولا الأنشطة الأكثر تأثراً في المصرفين العملاقين. وقبل أن يستحوذ عليه البنك الأول في سويسرا في 19 آذار/مارس، كان كريدي سويس يعتزم إلغاء تسعة آلاف وظيفة بحلول عام 2025 ضمن خطته للتعافي.

ويشير الخبراء إلى مخاطر ازدواجية الأنشطة والأقسام نظرا إلى تشابه مواصفات المصرفين.

وعلى غرار يو بي إس، ينشط كريدي سويس في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، كما يعتمد مثل منافسه على النشاط المحلي الذي يشمل خصوصا القروض العقارية والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وللبنك 95 فرعا في سويسرا، مقارنة بحوالي 200 فرعًا ليو بي إس. ويوظف كريدي سويس محليا حوالى 17 ألف شخص.

ووفق صحيفة بليك الصادرة اليوم الأحد، من المنتظر أن تظل علامة كريدي سويس التجارية قائمة لثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن تختفي. ومن المقرر أن يجتمع مساهمو كريدي سويس الذين سيحصلون على 76 سنتًا فقط للسهم، في زيوريخ الثلاثاء لحضور الجمعية العامة للبنك. وسيجتمع مساهمو يو بي إس في اليوم التالي في زيوريخ أيضا. تمت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعد أن ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.