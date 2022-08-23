إلغاء 10 آلاف رحلة طيران جديدة للخطوط البريطانية

كشفت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتش ايروايز” أنها تعتزم إلغاء نحو 10 آلاف رحلة مسافات قصيرة من وإلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآذار/مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن بعض رحلات المسافات الطويلة ستتأثر أيضاً، موضحة أن هذه الخطوة تستهدف تقليص عمليات الإلغاء والتأخير خلال أشهر الشتاء.

وأضافت الشركة أنه حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، سيتم إلغاء العشرات من رحلات الذهاب والعودة بشكل يومي- بعدد إجمالي يبلغ 629 رحلة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن معظم حالات الإلغاء بشكل مسبق، ومن المتوقع أن يتمكن المسافرون من التحول إلى وسائل سفر أخرى.

يذكر أن مطار هيثرو وهو الأكبر في بريطانيا، فرض حدا أقصى لعدد المسافرين يوميا يبلغ 100 ألف راكب، بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين.

وكانت بريتش ايروايز ألغت خلال الصيف قرابة 30 ألف رحلة.