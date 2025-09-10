أدت الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تجتاح نيبال في 2025 إلى إغلاق مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، وهو المطار الدولي الرئيسي في البلاد، مما تسبب في إلغاء وتعليق عدة رحلات جوية بين نيبال ودبي والشارقة ودول أخرى. وأعلنت شركة فلاي دبي إلغاء وتحويل بعض رحلاتها المتجهة من وإلى مطار كاتماندو الدولي وتأثر مسافري دبي والشارقة، مع توفير ترتيبات للركاب المتضررين من الإلغاء وتعويضهم. إغلاق المطار جاء بسبب تصاعد الاحتجاجات واحتراق مقر البرلمان ومنازل مسؤولين بارزين، مما أدى إلى تعطيل العمليات الجوية بشكل كامل لفترة مؤقتة بسبب مخاطر السلامة الجوية. يعكس ذلك حالة عدم الاستقرار في نيبال وتأثيرها المباشر على قطاع الطيران والرحلات الدولية

من جهة أخرى، لم تشهد مطارات دبي تعطيلاً شاملاً بسبب هذه الأحداث في نيبال، لكن المسافرين إلى هناك ينصحون بالتحقق المستمر من حالة رحلاتهم نظراً للتغيرات الطارئة في العمليات الجوية.

هذه الاحتجاجات تأتي على خلفية استياء شعبي من عدم الاستقرار السياسي والفساد وبطء التنمية الاقتصادية، وقد صاحبها عنف أمني أدى إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل واستخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المتظاهرين. في خضم هذه الأجواء، أعلن رئيس وزراء نيبال، كيه بي شارما أولي، استقالته في محاولة للتعامل مع الأزمة السياسية المتفاقمة. واندلعت احتجاجات على خلفية سياسية واقتصادية في نيبال أدت لمقتل العشرات واستقالة رئيس وزراء نيبال بسبب الأزمة. وتسبب ذلك بإغلاق مطار كاتماندو الدولي وتعليق الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات دبي.