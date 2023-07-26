استبدال التأشيرة السعودية للقادمين من 12 دولة بينها اليمن والمغرب ولبنان والسودان



شرعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس في تنفيذ قرار إلغاء لاصق تأشيرات (العمل-الزيارة-الإقامة) الصادرة من بعض السفارات وممثليات المملكة في 12 دولة؛ وفق جدول زمني أعدته الهيئة.

جاء ذلك في سياق تعميم إلحاقي وجهته الهيئة العامة للطيران إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة اطلع ” أخبار 24″ عليه، بشأن اعتماد إلغاء لاصق تأشيرات (العمل-الزيارة-الإقامة) الصادرة من بعض السفارات وممثليات المملكة في بعض الدول، حيث تم إضافة الدول التالية: (باكستان- اليمن- السودان-أوغندا- لبنان- نيبال- تركيا- سيريلانكا- كينيا- المغرب- تايلند- فيتنام).

ورقة منفصلة بدلا من اللاصق

وأوضحت الهيئة أنه تم استبدال اللاصق بتأشيرة مطبوعة على ورق A4 تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر، حيث بالإمكان التأكد من صلاحية التأشيرات عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوع على الورقة.

كما لفتت الهيئة إلى أن التأشيرات اللاصقة الصادرة قبل التواريخ المذكورة في الجدول الزمني تعتبر سارية المفعول.

الجدول الزمني لتطبيق القرار

باكستان 24-7- 2023

اليمن 26-7- 2023

السودان 2-8- 2023

أوغندا 7-8- 2023

لبنان 9-8- 2023

نيبال 14-8- 2023

تركيا 16-8- 2023

سيريلانكا 21-8- 2023

كينيا 23-8- 2023

المغرب 282-8- 2023

تايلند 30-8- 2023

فيتنام 4-9- 2023

هيئة الطيران المدني:



إلغاء لاصق تأشيرات الزيارة والعمل لمواطني:



باكستان

اليمن

السودان

أوغندا

لبنان

نيبال

تركيا

سيرلانكا

كينيا

المغرب

تايلند

فيتنام



واستبدالها بورقة A4 تتضمن معلومات التأشيرة#الإخبارية — الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 25, 2023