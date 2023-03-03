سامر باطر by سامر باطر

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إلغاء قيود السوائل على رحلات مطار لندن سيتي، أول مطار بريطاني يتخلص من قيود السوائل

سامر باطر by سامر باطر

سيصبح مطار لندن سيتي أول مطار في المملكة المتحدة يلغى القيود المفروضة على السفر بالسوائل بحسب صحيفة ذا تايمز. و مسؤولو المطار إن جميع ماسحات الامتعة الأربعة سيتم استبدالها بأجهزة أحدث من الجيل الجديد من أجهزة التصوير المقطعي المحوس ، على غرار تلك المستخدمة في المستشفيات ، بحلول نهاية مارس.

وستسمح هذه الخطوة للركاب بأخذ ما يصل إلى لترين من السوائل من خلال بوابات فحص الأمتعة في حقائب اليد الخاصة بهم. ولن تكون هناك حاجة أيضًا لإزالة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الحقائب، يعد السفر بالزجاجات الكبيرة أحد أكبر أسباب التأخير في إجراءات أمن المطارات.

ولا تزال قيود حمل السوائل سارية في معظم المطارات حول العالم ويسمح في حقيبة اليد بحمل مواد سائلة لا تتجاوز 100 مليتر و يسمح أحيانا بوضع ما يزيد عن ذلك مع الامتعة .

ويشير موقع طيران الإمارات حول قواعد حمل السوائل إلى أنه :”يتعين وضع جميع أنواع السوائل ومستحضرات الهلام والبخاخات والمعاجين ومستحضرات الغسول والمراهم والمشروبات والمواد الأخرى ذات التركيبة المماثلة في عبوات لا تزيد سعتها عن 100 مل. ولن يتم السماح بالمواد الموضوعة في عبوات تزيد سعتها عن 100 مل حتى ولو كانت العبوات مملوءة بشكل جزئي فقط. يتعين وضع هذه العبوات في كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق لا تتجاوز سعته القصوى لترا واحدا. لا يسمح بالحقائب الأكبر حجما أو الحقائب التي لا يمكن إغلاقها مثل حقائب حفظ الطعام التي يتم طيها. يتعين أن تدخل العبوات بسهولة في الكيس البلاستيكي الشفاف الذي يتعين إغلاقه بإحكام. يتعين تقديم الكيس البلاستيكي للمعاينة عند نقاط التفتيش. ويسمح لكل مسافر بحمل كيس بلاستيكي شفاف واحد.”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...