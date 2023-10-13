فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إلغاء بعض رحلات الطيران إلى سوريا وتحويل رحلات إلى مطار اللاذقية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الشركة السورية للطيران عن تعديل البرامج المقررة للرحلات النظامية، فيما أشارت وزارة النقل السورية إلى أرقام الاتصال التي يمكن الاستفسار من خلالها عن تعديلات رحلات الطيران.

يوم الجمعة 13/10/2023 لتصبح كما يلي : تعديل خط سير وتوقيت وطراز رحلة ابوظبي لتصبح على الشكل التالي اللاذقية/ابوظبي/اللاذقية بدلا من دمشق/ابوظبي/دمشق بطراز A340بدلا من A320 على الشكل التالي: اقلاع من مطار اللاذقية الساعة 1600 بالتوقيت المحلي وصول الى مطار ابو ظبي 2000 بالتوقيت المحلي بابوظبي اقلاع من مطار ابو ظبي الساعة 2200 بالتوقيت المحلي في أبو ظبي وصول مطار اللاذقية 0001 بالتوقيت المحلي.

و تم الغاء رحلة الشارقة دمشق و تم ( دمج الرحلتين ابو ظبي والشارقة ) برحلة واحدة بحسب وكيل مؤسسة السورية للطيران في دبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...