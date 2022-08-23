إلغاء اشتراط التأمين للسعوديين دون 12 عاماً المتوجهين للبحرين عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد. وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه تقرر إلغاء اشتراط التأمين لمن هم دون 12 عاماً، مع استمرار الاشتراطات للفئات الأخرى.

واشترطت تلقي جرعتين من لقاح “كوفيد-12” للفئة من 12 إلى 16 عاماً، أما بالنسبة للفئة العمرية أكبر من 16 عاماً يشترط لها تلقي ثلاث جرعات من لقاح “كوفيد-19″، وتكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح 8 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية.