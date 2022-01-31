إلغاء أكثر من 3500 رحلة طيران في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية

إلغاء أكثر من 3500 رحلة طيران السبت داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات فلايت-أوير FlightAware. كما أعلن عن إلغاء أكثر من 1200 رحلة الأحد. وأشارت رويترز إلى ألغاء أكثر من 1400 رحلة جوية أمريكية يوم الأحد بعد أن غرقت ولايات شمال شرق البلاد في اليوم السابق بسبب عاصفة شتوية قاتلة دفعت عدة ولايات إلى إعلان حالات الطوارئ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب أن العاصفة الثلجية التي يشهدها شمال شرق الولايات المتحدة تتواصل منذ يومين لتغمر المنطقة في الساعات الأولى من صباح الأحد بالثلوج مصحوبة برياح عاتية من المرجح أن تصل سرعتها 120 كلم/ ساعة.

مساء السبت، تشكلت طبقة من الثلج في مدينة بوسطن بلغت سماكتها ما يقرب من 60 سم، أي ما يعادل الرقم القياسي لعام 2003 ، في حين شُلت الحركة في المنطقة بأكملها، مع تسجيل فوضى في النقل وانقطاع التيار الكهربائي ودرجات حرارة قطبية.

واشارت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن هذه العاصفة الثلجية تسمى “القنبلة الإعصار”، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح راوحت سرعتها من 80 إلى 120 كم/ ساعة، وتوقعت درجات حرارة شديدة البرودة ليلاً وانقطاعا في التيار الكهربائي، على غرار ما يحدث كل شتاء عندما تُنتزع اسلاك الكهرباء بسبب شدة الرياح أو ثقل الثلج.

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 95 ألف منزل، وفق ما اعلنت السلطات مساء السبت، مع استمرار انهمار الثلج. سجلت عدة مدن في المنطقة أرقامًا قياسية، حيث تراكم أكثر من 70 سم من الثلوج.

– وشاح ابيض –

ودعت السلطات من جديد السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية حتى ظهر الأحد على الأقل. ومن المنتظر أن يكسو وشاح ابيض لليلة ثانية المنطقة، حيث يلتقي أفق السماء البيضاء مع الثلج وتصبح الرؤية معدومة.

في نيويورك، تسير كاسحات الجليد وآلات رش الملح ببطء شديد لفتح الطرقات تدريجياً، بينما بلغت سماكة الثلج في سنترال بارك 20 سم، واغلقت العديد من خطوط السكك الحديد.

في ساحة تايمز سكوير، شكلت لوحات النيون الشهيرة هالات متوهجة في الهواء الثلجي.

لكن درجات الحرارة المتجمدة لم تمنع روبرت بورك، أحد المتمركزين في الساحة والمعروف باسم “الكاوبوي العاري”، من أن يتجول في المنطقة السياحية شبه الفارغة وهو يعزف على غيتاره بملابسه الداخلية فقط وقبعة وحذاء رعاة البقر.

وقال السائح الاسباني غونزالو فاسكويز لوكالة فرانس برس في تايمز سكوير “هذا رائع. إنه يشبه التزلج بين الأضواء وشاشات الإضاءة الرائعة”.



