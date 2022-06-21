إلغاء آلاف الرحلات الجوية يشل مطارات أوروبا وأمريكا

تأجلت 27 ألف رحلة في الويات المتحدة الأمريكية فيما تسبب إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة في بريطانيا إلى تكدس المسافرين والأمتعة وشل حركة السفر الجوي في المطارات الأوروبية والأمريكية بحسب واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أن بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي كان من بين العالقين بسبب تأخير الرحلات واضطر لقيادة سيارته إلى نيويورك بعد إلغاء رحلة كان من المقرر أن يسافر فيها من واشنطن، بعد أن التقى قبل يوم بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران للحديث عن ضرورة تجنب التأخيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي يصادف أعيادا خاصة الذكرى وكيف ستحضر شركات الطيران لموسم السفر الصيفي.

وفي أوروبا أداء إلغاء المئات من الرحلات إلى حدوث تكدس وفوضى في مطارات بروكسل وهيثرو وأمستردام بعد أن أعلنت شركة “إيزي جيت” عن خفض المزيد من الرحلات الجوية خلال فترة الصيف، بعدما أعلن مطارا جاتويك وأمستردام سخيبهول أنهما سيحدان من أعداد الرحلات الجوية والركاب بسببب نقص الموظفين والإضرابات العمالية. وطالب مطار هيثرو المسافرين بالاستعداد لمواجهة تأجيل رحلاتهم بسبب الاضرابات الحالية التي تمتد من اليوم 21 وحتى الجمعة القادم 24 يونيو. وتصادف ذلك مع تعطل أنظمة الأمتعة مما أدى إلى تكدس آلاف الحقائق وحدوث فوضى عارمة.

Due to industrial action on 21, 23 and 25 Jun, there will be limited rail services running to/from #Heathrow.



Additionally, on 21 Jun there will be no @TfL Piccadilly Line service.



We are expecting disruption, so passengers are advised to plan ahead.



ℹ️https://t.co/32jfeUeT74 pic.twitter.com/AhHC9nSSz0 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) June 20, 2022

وذكر موقع مطار هيثرو أن رحلات غدا الدولية القادمة إلى المطار ستستأنف لتسعة شركات طيران بينها الخطوط العمانية والاتحاد الإماراتية والخطوط الكويتية والخطوط المغربية.

وكان مطار هيثرو قد طلب أمس الإثنين من شركات الطيران التي تسافر من مبنيي الركاب 2 و 3 إلغاء 10 في المائة من جداولها بسبب عطل في أنظمة نقل الحقائب، وتأثر 15 ألف مسافر على 90 رحلة بالقرار، فيما اضطرت فيرجن أتلانتيك إلى إلغاء ثلاث رحلات على عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك المغادرة إلى نيويورك ولوس أنجلوس.

ونصحت الخطوط الجوية البريطانية ركاب الرحلات الذين تأخروا بسبب إلغاء رحلاتهم إلى مراجعة شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات، وأن سبب الإلغاء يعتبر «ظرفًا استثنائيًا أي أنه لا يحق للمسافرين الحصول على تعويض نقدي من شركة الطيران، التي يتعين عليها نقل المسافرين إلى وجهتهم بما في ذلك من خيارات مثل الدفع لهم للسفر على شركة طيران أخرى.

وفي مطار بروكسل توقفت كل الرحلات الجوية الخارجية وسط إضراب عمالي للمطالبة بزيادة الأجور في بلجيكا إلى جانب إضرابات مماثلة في فرنسا، فيما وتسبب نقص الموظفين، وتعطل الأنظمة في مطار هيثرو إلى حدوث فوضى كبيرة بسبب الإضرابات والمطالبة بزيادة الرواتب مع تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار.