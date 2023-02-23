جرى تأجيل وإلغاء أكثر من 15000 رحلة جوية في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء مع استمرار عاصفة شتوية تغطي مناطق من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي و تؤثر على معظم النصف الشمالي من البلاد بحسب شبكة سي بي إس. وأظهر موقع فلايت أوير تأجيل 15,072 رحلة جوية فيما جرى إلغاء 2528 رحلة.

بعد عدة أيام من الاضطرابات المبلغ عنها في السفر الجوي ، والتي دفعت شركات الطيران الكبرى مثل دلتا وساوث ويست لإصدار تبليغات التأخير بسبب الطقس تحسبا لمزيد من مشاكل الجدولة ، تم تأجيل ما لا يقل عن 2926 رحلة طيران أمريكية وتم إلغاء 1445 رحلة أخرى قبل الساعة 3 مساءً. ET يوم الأربعاء ، وفقًا لقاعدة بيانات التتبع عبر الإنترنت FlightAware. تمثل هذه الأرقام الرحلات المجدولة أصلاً للسفر داخل الولايات المتحدة أو إليها أو خارجها.

With potentially dangerous winter weather on the way, it’s important to prepare and be ready ahead of time to keep yourself, your family, and your neighbors safe. The State of Michigan is watching conditions as they develop and taking action to prepare for winter weather impacts. — Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) February 22, 2023

إلى جانب سكاي ويست SkyWest ، تعد ديلتا Delta و ساوث ويست Southwest من بين شركات الطيران الأكثر تضررًا من عاصفة الشتاء هذا الأسبوع.

وأظهرت قاعدة البيانات أن كل شركة طيران فردية ألغت بالفعل ما بين 253 و 345 رحلة بحلول منتصف صباح يوم الأربعاء ، بينما أبلغت ساوث ويست ودلتا عن 373 و 468 رحلة متأخرة على التوالي.