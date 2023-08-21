إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب إعصار هيلاري واستعدادات لفيضانات كارثية

أشار تقرير لبلومبرغ أن أكثر من 550 رحلة جوية ألغيت اليوم الاثنين بعد أن تم إلغاء 1800 رحلة جوية أمس الأحد مع استعدادات ولاية كاليفورنيا لفيضانات “الكارثية” من إعصار هيلاري الذي تحول إلى عاصفة استوائية ستضرب الشاطئ مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

و يسارع السكان بتجهيز متاريس بأكياس الرمل تحسبا لتبدل مسار إعصار هيلاري شمالًا في الجنوب الغربي من ولاية كاليفورنيا، ويخشى من حدوث فيضانات خطيرة حيث يتوقع أن يجلب الإعصار أمطارًا غزيرة ومدًا خطرا على الشواطئ. وصلت عاصفة هيلاري إلى الشاطئ في ولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من يوم الأحد حيث خففت رياحها القصوى إلى 40 ميلاً (65 كيلومترًا) في الساعة ، بانخفاض من 110 ميل في الساعة في وقت سابق ، مما يجعلها عاصفة استوائية.

يتوقع المركز الوطني للأعاصير أنه سينتقل عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا اليوم الاثنين ، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات “مهددة للحياة” و “كارثية” إلى منطقة واسعة.

وذكرت رويترز أن هيلاري هي أول عاصفة استوائية تضرب لوس أنجلوس منذ أكثر من 80 عامًا وتسببت في حدوث فيضانات عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا وناشد المسؤولون الجمهور على البقاء في منازلهم مع قيام مسؤولين بتقدير تكلفة الأضرار.