إلزام مواطن سعودي بإعادة 55 مليون ريال لتلاعبه بأنشطة السوق المالية

ألزمت نيابة الجرائم الاقتصادية السعودية، مواطنًا بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال سعودي، لجنايته على أنشطة السوق المالية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام للمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

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تفاصيل الجريمة

بحسب النيابة العامة فإن إجراءات التحقيق كشفت الآتي:

قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.

إدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.

تكراره الجريمة 43 مرة.

#النيابة_العامة: إلزام مواطن بإعادة (55) مليون ريال وتغريمه أكثر مليوني ريال لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.https://t.co/qCn3zE0Ocn#واس_اقتصادي pic.twitter.com/52hJu6GZBA — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 28, 2022

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد تمت إقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم، وصدر بحقه الآتي:

الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه.

إلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من 55 مليون ريال.

غرامة مالية قدرها 2.15 مليون ريال.

منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير

وشدّدت النيابة العامة السعودية على الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وتؤكد النيابة العامة، مضيها قدما في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.