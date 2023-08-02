السعودية: إلزام جهة حكومية بسداد 620 ألف ريال لمقاول

ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بسداد مبلغ 620 ألف ريال (165 ألف دولار) لمقاول قيمة مستخلصات مالية مقابل عقد إشراف على مقاول خلال بناء كلية للطالبات في ينبع إحدى محافظات المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية.

وشددت المحكمة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، على أن على المدعى عليه الوفاء بالمقابل المالي بعد إنجاز العمل المتفق عليه، لاسيما أن القاعدة العامة في حسابات ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير إلى أن الدفع يكون بعد أداء الخدمة، ما يتعين معه على المقاول المتعاقد إنجاز جميع الالتزامات وعلى الطرف الآخر الوفاء بالمقابل المالي.

وكان المقاول أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، يطلب إلزام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بصرف مستخلصات مالية مجموعها 11 مستخلصاً بقيمة 620 ألف ريال، ونظرت الدعوى من الدائرة الإدارية التي استمعت لطرفي النزاع واطلعت على العقود والمستندات والمستخلصات، وبررت “الإدارة” امتناعها عن سداد وصرف المستخلصات؛ بحجة أنها تخطت فترة العقد بعد سحب المشروع من المقاول، وطالبت برد الدعوى، ودرست المحكمة المستندات واطلعت على العقود بين الطرفين.

وظهر للمحكمة أن العقد محل الدعوى عقد إشراف وجرى تمديده بموجب خطابات رسمية، وثبت للدائرة القضائية أن المقاول استمر في الإشراف على المشروع؛ وفق ما نصت عليه الخطابات بين طرفي العقد، واعتبرت المحكمة امتناع “الإدارة” امتناعاً غير صحيح وفق ما هو ثابت في تواريخ العقد ونهاية المستخلصات.

وانتهت المحكمة إلى إلزام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بصرف جميع المستخلصات للمقاول.

المدعى عليه يستأنف

استأنفت “الإدارة”، في وقت لاحق، على الحكم متمسكة بسلامة موقفها، وطالبت رد الدعوى، ودرست المحكمة حيثيات الحكم وتسبيبه، وانتهت إلى المصادقة عليه وتأييده محمولاً على أسبابه.

وقدم المقاول من خلال محاميه شكوى إلى إمارة المنطقة يتظلم من عدم تنفيذ الحكم رغم اكتسابه القطعية مذيلاً بالصيغة التنفيذية عقب التقدم بطلب التنفيذ أمام جهة الإدارة، وأفاد في شكواه أن “الإدارة” لم تنفذ الحكم، ما يحمل الخزانة العامة للدولة التبعات القانونية؛ علاوة على ما يترتب عليه من تأخير وصول الحق لأصحابه، وشدد المقاول في شكواه على أن نظام التنفيذ نص على “يتولى أمير كل منطقة إدارتها؛ وفقاً للسياسة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة وعليه بصفة خاصة. وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية”.

وطالب المقاول في شكواه بضرورة إعمال الأنظمة الكفيلة بتنفيذ الحكم النهائي الصادر ومحاسبة المتسبب في عرقلة تنفيذه.

المادة 89 تعاقب عدم التنفيذ

قالت المحامية روان عسيري، للصحيفة اليومية، إن النظام يجرّم عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، فالأحكام القطعية على أي جهة حكومية أو خاصة تعد واجبة التنفيذ.

وأضافت أن المادة 89 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نصت على أنه “يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال (186.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المُخلّة بالأمانة”.