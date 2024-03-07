إكس تدرس إزالة عداد الإعجابات وإعادة النشر

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقاً باسم تويتر) عن دراسة المنصة لإمكانية إزالة عداد الإعجابات وإعادة النشر من المنشورات.

وذكر ماسك خلال مشاركته في مؤتمر مورغان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن “إكس” تسعى إلى خلق بيئة تفاعلية أكثر تركيزاً على المحتوى والتواصل البناء بين المستخدمين، بدلاً من التركيز على جمع “الإعجابات” و”إعادة النشر”.

وأشار ماسك إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التفاعلات الهادفة، كما تأتي في سياق سعي “إكس” إلى تطوير خصائص مالية جديدة، مثل إمكانية إرسال واستقبال المدفوعات بين المستخدمين.

وأكد ماسك أن المنصة تواصل العمل على استكمال متطلبات الحصول على ترخيص تحويل الأموال في نيويورك، وهي خطوة ضرورية لإطلاق الخدمات المالية الجديدة.

ومنذ استحواذه على “تويتر” في عام 2023، أدخل ماسك العديد من التغييرات الجذرية على المنصة، بما في ذلك تسريح عدد كبير من الموظفين، وتخفيف القواعد، وإعادة تفعيل حسابات محظورة.