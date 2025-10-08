إكستريم نتوركس تكشف عن منصة ذكاء اصطناعي تنجز عمليات الشبكات بدقائق قليلة

في معرض جيتكس جلوبال 2025، وفي القاعة 20 وعلى الجناح C10، ستستعرض إكستريم نتوركس منصتها الجديدة إكستريم ون Extreme ONE، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بحوار صوتي أبعد من مجرد الأوامر الصوتي بأسلوب متعدد الأنماط لتقليص مهام إدارة الشبكات من ساعات إلى دقائق، مما يماثل تحولاً كبيراً في أتمتة الشبكات المؤسسية في المنطقة. وأعلنت شركة “إكستريم نتوركس” Extreme Networks المعروفة في أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، بين 13 و17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وستستعرض الشركة خلال مشاركتها منصة Extreme ONE، التي تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري ومتعدد الأنماط والذاتيّ التصرّف لتقليص مهام الشبكات من ساعات إلى دقائق معدودة. كما ستسلّط الشركة الضوء على قصص نجاح عملائها، بما في ذلك شراكتها مع فريق KICK Sauber F1®، إضافةً إلى توظيف تقنياتها الثورية. وستستعرض “إكستريم نتوركس” كيف تُسهم منصّة Extreme ONE في مساعدة المؤسسات على:

تقليص الوقت اللازم لإتمام المهام اليدوية بنسبة تصل إلى 90% بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية.

تعزيز الامتثال وتبسيط عمليات الانضمام والتوسّع بسلاسة في شبكاتها من خلال رؤية شاملة من طرف إلى طرف، ومخططات آنية للبنية الشبكية، وبيانات دورة الحياة التشغيلية.

توحيد إدارة التراخيص والعقود والأصول ضمن واجهة استخدام واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم جناح الشركة ما يلي:

حلّ Extreme Fabric ، وهو نظام شبكي شامل وآلي وآمن يوفّر إدارة مبسّطة وبديهية للشبكات مع رؤية وتحكّم كاملين، مما يساهم في تحسين أداء الشبكة وعمليات الأعمال.

أنشطة مشتركة مع شركاء استراتيجيين، تستعرض منظومة من الحلول الإقليمية المتكاملة.

وفي هذا السياق، قال معن الشكرجي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة “إكستريم نتوركس”: “تتميز منطقة الشرق الأوسط بامتلاكها أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال الابتكار الرقمي، ويأتي معرض جيتكس جلوبال ليقدم منصة بارزة تتجلّى فيها التحوّلات الجذرية التي تشهدها هذه المنطقة. ولاشك أن مؤسسات الشرق الأوسط تسعى للحصول على شبكات تيسر من عمليات التشغيل الآمن، وتواكب التغيّرات، وتدعم الفرص الجديدة. لذلك تم تصميم منصّة Platform ONE لتلبية هذه الاحتياجات عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة الشبكات اليومية بطريقة بسيطة وعملية”. وتأتي مشاركة “إكستريم نتوركس”دعماً لأهداف رؤية الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية وترسيخ الاستدامة. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات في مختلف أرجاء الشرق الأوسط من الانتقال إلى عصر جديد من الشبكات من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.