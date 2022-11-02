إكسبو سيتي دبي مدينة للمرح والترفيه ومشاهدة المونديال على شاشات عملاقة

كشفت “إكسبو سيتي دبي” عن مدينة مشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في قطر بعد 18 وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وستبث جميع مباريات البطولة على شاشات عملاقة في حديقة اليوبيل وقبة الوصل.

وقالت “إكسبو سيتي دبي” في بيان إن حديقة اليوبيل تتسع لما يصل إلى 10 آلاف زائر وسيتم نشر شاحنات الطعام التي تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطهي.

وأضاف البيان: “ستكون هناك أيضا منطقة للزوار الذين هم في السن القانونية التي تخول لهم شرب الكحول تابعة لـ”بدويايزر “، وهي البيرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وكذلك صالة للشيشة”.

وتفتح حديقة اليوبيل أبوابها من الساعة 5 مساء حتى الساعة 1:30 صباحاً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 1:30 صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال البيان: “ترحب مدينة المشجعين بالزوار من جميع الأعمار للاحتفال بقوة الرياضة التي توحد، مع منطقتين فريدتين في شكل حديقة اليوبيل الصديقة للعائلة وتجربة أكثر فخامة في الوصل”.

وأضاف البيان: “سيكون الافتتاح يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وستزود مدينة المشجعين وحديقة اليوبيل بشاشات ضخمة ومجموعة رائعة من وسائل الترفيه، بما في ذلك ألعاب الطاولة اللوحية، ملاعب رياضية، تسديد ركلات الجزاء، الرسم على الوجوه، وبحضور دي جي خلال فترات الاستراحة بين شوطي المباراة.

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وستبدأ قبة الوصل التي تتسع لـ 2500 زائر بعرض مباريات كأس العالم بدءاً من الدور ثمن النهائي في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وأشار البيان إلى أنه “ستبث أربع شاشات فائقة الحجم المباريات على الهواء مباشرة، معززة بتقنيات حديثة واسعة النطاق لقبة الوصل. سيستمتع الجمهور بكل مباراة في كأس العالم مع عزف أناشيد المنتخبات، ورفع الأعلام، والترفيه قبل وبعد المباراة ما سيرفع مستويات الإثارة إلى درجة فائقة”.

وقال البيان إن قبة الوصل ستفتح أبوابها من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9:30 مساء ومن الساعة 10 مساء حتى الساعة 1:30 صباحاً، مضيفاً: “سيستمتع حاملو التذاكر للمباريات المبكرة بالدخول المجاني إلى حديقة اليوبيل بعد ذلك”.

ولفت البيان إلى أن أسعار بطاقات الدخول إلى مدينة المشجعين تبدأ من 30 درهماً إماراتياً، ولكن يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أقل الدخول مجاناً. كما تتوفر باقات لكبار الشخصيات والضيافة. وأن التذاكر ستكون متاحة قريباً في بلاتينوم ليست.