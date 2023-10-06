إكتتاب سال السعودية يستقطب أوامر بقيمة 182.4 مليار ريال

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، الشركة الوطنية في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بواقع 106 ريالات سعودية للسهم الواحد؛ مما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 8,48 مليار ريال سعودي (2,261 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة عن النطاق السعري لأسهم الطرح في 25 أيلول / سبتمبر 2023.

وبلغت قيمة سجل الأوامر 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار أمريكي) لتغطي الاكتتاب بما يقارب 72 مرة.

وبهذه المناسبة، قال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية: “يسرنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على أسهم سال من جانب المستثمرين من المؤسسات بما يضمن الحد الأعلى للنطاق السعري؛ مما يعكس الثقة الكبيرة بإمكانات الشركة الواعدة ورؤيتها المستقبلية ومتانة أدائها المالي، وتوقعات النمو وبخبرات سال وكفاءة فريق الإدارة. سنواصل تركيز جهودنا على ترسيخ مكانتنا الرائدة وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المساهمين”.

وأضاف البداح: “نرحب في هذه المحطة المهمة من مسيرة سال بمستثمرينا الجدد من المؤسسات التي انضمت إلى قاعدة مساهمينا المتنوعة، ونتطلع الاسبوع القادم إلى مشاركة المستثمرين الأفراد في مسيرة نجاحنا المستقبلية ودعم جهودنا لتحقيق قيمة إيجابية مستدامة والارتقاء إلى رؤيتنا بأن نكون الرائد اللوجستي لوطن يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه”.

تفاصيل الطرح

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 106 ريالات سعودية للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 8,480 مليار ريال سعودي (2,261 مليار دولار أمريكي).

يبلغ إجمالي حجم الطرح 2,544 مليار ريال سعودي (678 مليون دولار أمريكي).

تشتمل عملية الطرح العام الأولي على طرح 24 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة (24 مليون سهم) من إجمالي أسهمها (80 مليون سهم).

تم تخصيص كامل أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. وقد يتم تخفيضها إلى 21,6 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتم تعديل العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للمؤسسات وفقا لذلك بناء على حجم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد.

سيكون للمواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد خلال الفترة بين 11 و13 تشرين الأول / أكتوبر 2023 (26 و28 ربيع الأول 1445هـ) وفقاً للسعر النهائي للطرح البالغ 106 ريالات سعودية للسهم الواحد وذلك من خلال الجهات المستلمة وهي: البنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني.