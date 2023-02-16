تعتبر الوتيرة السريعة لتطوير تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية محفزاً للمطورين الدوليين والإقليميين للاستثمار في مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، لا سيّما مع دعمها رقميًا لجذب المستهلكين والاحتفاظ بولائهم.

هذا ويؤكد خبراء منتدى دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع التجزئة لإحداث تغيير إيجابي في الصناعة، وكما نوّهوا بضرورة تكامل التجارب الرقمية في المتاجر التقليدية في المملكة، على أن يتم مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة التجزئة خلال القمة التاسعة لمنتدى دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سوف تعقد في الرياض الشهر المقبل في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2023، وسوف تسلط القمة التاسعة لمنتدى دائرة قادة التجزئة الضوء على جهود المملكة الاستثنائية، لبناء نموذج جديد من تجارب البيع بالتجزئة والتجارة الاستثنائية ضمن نظام بيئي رقمي شامل ومستدام.

تضيف مراكز تسوق سينومي، أكبر مطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، 728 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير مع سبعة مشاريع تطوير جديدة قيد التنفيذ، بما في ذلك ثلاثة مشاريع رئيسية جديدة، وهي: جوهرة الرياض وجوهرة جدة وجوهرة الخبر.

أما في الأماكن الأخرى في المملكة، تقدم المشاريع متعددة الاستخدامات مثل مول السعودية التابع لمجموعة ماجد الفطيم خيارات أسلوب حياة متكاملة جديدة في المملكة. فعند اكتماله، سيضم مول السعودية حوالي 700 وحدة بيع بالتجزئة، و100 منفذ للمأكولات والمشروبات، و182 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وألف و800 وحدة سكنية، وألفين غرفة فندقية، و29 ألف و700 متر مربع لوجهات التسلية والترفيه.

أما الأفنيوز الرياض، المشروع الذي يتم تطويره على مساحة 1.8 مليون متر مربع من قبل شركة شمول القابضة، وهو مشروع مشترك بين شركة المباني الكويتية، وشركة الفوزان القابضة، ومجموعة الشايع، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط بمساحة إجمالية قابلة للتأجير 400 ألف متر مربع.

ومن جانبه قال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس إدارة دائرة قادة التجزئة: “يجب أن تستعد مراكز التسوق الحالية في السعودية لمنافسة شديدة، فإن حدوث تغيير في تفضيلات المستهلكين والنمو المستمر في التجارة الإلكترونية يجعلان من الضروري للمراكز التجارية دمج التقنيات الرقمية والتجارب الغامرة والعروض الترفيهيه الغنية في خططهم”.

وأضاف بانوس ليناردوس: “يعد قطاع التجزئة المتنامي في السعودية فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين. ومع ذلك، فإن المستهلكين المخصصين والمتطلبين في المملكة يجعلون من الضروري لتجار التجزئة الحاليين إعادة تصور وترقية عروضهم لتجنب الوقوع في معضلة التقادم”

وسوف تبحث قمة منتدى دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوع التحدي المتمثل في خلق تجارب بدافع تلبية احتياجات المستهلك كجزء من الموضوع العام للقمة تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي والنمو الهادف“. وسوف تضم القمة أكثر من 80 متحدثًا من رواد صناعة التجزئة، وهم: عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية ”إس تي سي“، ومحمد مراد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سينومي، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة لاندمارك، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون، وأمين مغربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للبيع بالتجزئة، ونسرين شقير، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط وإفريقيا، وماثيو شاي، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، و زيا دانييل ويجدر، نائب الرئيس الأول للمحتوى في شركة Insider Intelligence في الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل وارد، المدير التنفيذي لمتاجر هارودز في المملكة المتحدة.