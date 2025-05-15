إقبال كبير للحصول مجانا على اعتماد الذكاء الاصطناعي بدبي، فما المكاسب منه

أشار “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، إلى إقبال كبير على مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal)، و استقطب المركز طلبات مشاركة من 325 شركة ناشطة في دبي ولديها مكاتب متوزعة في 77 دولة حول العالم، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2025 بهدف توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وتواصل مبادرة شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي (Dubai AI Seal) إتاحة فرصة التقدم للمشاركة بالمبادرة وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.dub.ai/ai-seal).

وأكد سعيد الفلاسي مدير “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” أن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي (Dubai AI Seal) هي واحدة من عدة مبادرات أطلقها المركز لاستقطاب كبرى الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة من الإمارات ومختلف أنحاء العالم لتأسيس شبكة موثوقة من الشركات الرائدة والمتخصصة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون شريكاً مفضلاً في تنفيذ المشاريع المستقبلية على المستوى الحكومي والخاص في مدينة دبي.

تعد شركتا إي آند (e&) وآي بي إم (IBM) أولى الشركات الحاصلة على “الفئة S” ضمن هذه المبادرة، وتضم قائمة الحاصلين على فئات شهادة الاعتماد الأخرى شركات تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك البرمجيات والصحة والإعلام والعقارات مثل شركة بينيكس كونسولتينغ (Beinex Consulting)، وشركة سي إس بي (CSP)، وشركة آي أو هيلث (iO Health)، وشركة كامب إيه آي (CAMB.AI)، وشركة بروب إيه آي (Prop-AI)، وشركة روناك (Rounak)، وشركة إينوفا سينس (InnovaSense).