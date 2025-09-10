إقبال كبير على التوظيف يضع الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً بمعدل 45 بالمئة

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد العالمي في توقعات التوظيف، مسجلةً أعلى صافي توقعات للتوظيف على مستوى العالم بنسبة 45% للربع الرابع من عام 2025 بحسب تقرير مان باور . جاء هذا التفاؤل الاستثنائي في نتائج أحدث استطلاع لتوجهات التوظيف من مجموعة مان باور جروب، والذي كشف عن تنافسية شرسة في القطاعات الاقتصادية الكبرى وتزايد الضغوط على أصحاب العمل لاستقطاب الكفاءات. تفاصيل رئيسية

التحديات

تفوقت الإمارات على المتوسط العالمي لتوقعات التوظيف بفارق 22 نقطة مئوية، محققةً المرتبة الأولى عالميًا، رغم انخفاض طفيف بنسبة 3% مقارنةً بالربع السابق.

قطاعات رائدة

تصدر قطاعا السلع والخدمات الاستهلاكية والقطاعات المالية والعقارية قائمة القطاعات الأكثر تفاؤلاً في التوظيف، بتوقعات بلغت 57%. كما شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية والسيارات توقعات توظيف قوية بنسبة 53%.

ثقة في الكفاءات الحالية

أظهر التقرير ثقة كبيرة لدى أصحاب العمل في فرقهم الحالية، حيث أكد 44% منهم أن القوى العاملة لديهم كافية لتحقيق الأهداف، بينما اختار 32% الحفاظ على استقرار مستويات التوظيف.

تفاقم تحديات المواهب

على الرغم من التفاؤل العام، يواجه سوق العمل تحديات متزايدة. أفاد 42% من أصحاب العمل بمواجهة صعوبة في التعامل مع التدفق الكبير من طلبات التوظيف، فيما عانى 40% من صعوبة في جذب المرشحين المؤهلين، خاصة في القطاعات الأسرع نموًا.

أسباب تغيير القوى العاملة

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن التحول في المهارات المطلوبة (30%)، وزيادة الأتمتة (29%)، وتحسين العمليات (29%)، هي الأسباب الرئيسية وراء قرارات تخفيض القوى العاملة في بعض المؤسسات. وتعكس هذه النتائج مكانة الإمارات كمركز ديناميكي لسوق العمل العالمي، حيث تؤكد التوقعات القوية على النمو المتسارع، بينما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لأصحاب العمل لتبني استراتيجيات جديدة ومبتكرة لجذب الكفاءات والتكيف مع التغيرات التكنولوجية.