إقبال كبير على الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية في سوريا

تجذب المدينة الصناعية في حسياء بمدينة حمص السورية عشرات طلبات الاستثمار المحلية والإقليمية الكبيرة، وذلك لأول مرة بعد جمود الإقبال على المدينة في السنوات السابقة، وذلك بفضل أسعار الأراضي المعتدلة، وما تضمه من بنى تحتية وصناعات متطورة مستفيدة من موقعها المميز وسط سوريا لتكون نقطة جذب استثماري للصناعيين ورجال الأعمال المحليين والعرب ومن الصين وأوروبا ودول أخرى بحسب ما أكده مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب في لقاء صحفي.

الميناء الجاف

تستعد المدينة الصناعية للاستفادة من الميناء الجاف من خلال الخط الحديدي الواصل إلى محطة المدينة الصناعية والمرفأ الجاف في حسياء ومحطة خنيفيس الجديدة على محور حمص دمشق. ويسهم الميناء الجاف بتسهيل التخليص الجمركي ويعزز البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم خدمات نقل وشحن فعّالة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، ويعزز من تنافسية المدينة الصناعية في حسياء على الصعيد المحلي والإقليمي. وسيوفر الميناء الجاف لدى تشغيله قريبا حلولاً لوجستية متطورة، بما في ذلك إنهاء عملية التخليص الجمركي للحمولات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، ثم نقلها إلى المدينة الصناعية في حسياء، ومن ثم إلى المنشآت الصناعية، أو تخليصها مباشرة في المرفأ الجاف في حسياء، ما يستلزم التنسيق مع مديرية الجمارك وتفعيل الأمانة الجمركية في حسياء، إضافة إلى تقديم القطار خدمة نقل الركاب بين حمص والمدينة الصناعية في حسياء، بمعدل ثلاث رحلات يومياً، ما يسهم في تحسين ظروف العمل، وتسهيل تنقل العاملين، وتوفير الوقت والجهد. ويعتمد الميناء على خطوط محطة خنيفيس الجديدة على مسار حمص ـ دمشق، فضلا عن خطين بطول 3 كيلومترات، بهدف خدمة المدينة الصناعية في حسياء، وتنفيذ تفريعة سككية بطول 12 كيلومتراً تصل مباشرة إلى مدخل المحطة الصناعية.

تسهيلات وخدمات رقمية

تقدم المدينة الصناعية في حسياء تسهيلات كبيرة للمستثمرين والصناعيين لتنفيذ مشاريعهم ويبرز حاليا استثمارات فيها قطاعات البناء استعدادا لمشاريع إعادة الإعمار فضلا عن قطاع الطاقة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتشمل التسهيلات تقديم الأرض بموجب عقود آجار وأسعار رمزية ومنح التراخيص اللازمة. فضلا عن إعفاءات جمركية. كما توفر المدينة منصة رقمية لخدماتها.

ومع اقتراب صدور نظام الاستثمار الخاص بالمدن الصناعية من المتوقع استمرار الإقبال على حجز تجار ورجال أعمال مواقع استثمارية ضمن المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2500هكتار. يذكر أن المدينة الصناعية شهدت الشهر الماضي تصدير أوّل شحنة إلى السوق الأمريكية، وكانت من منتوجات مواد التغليف ذات الجودة العالية وبمعايير إنتاجية صارمة، عبر ميناء اللاذقية إلى ميناء نيويورك في الولايات المتحدة.

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