إقامة 12 سنة في الإمارات مع رخص تجارية برأس الخيمة في استثمار عقاري

هل تريد الحصول على إقامة لمدة 12 عاماً في الإمارات مع رخصة تجارية وإقامة شريك وإقامة أيضاً لعائلتك ؟ عليك إذاً الاستفادة من برنامج يحمل “انتقل للإقامة والعمل” وتقدمه شركة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة.

وبهدف تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من البرنامج والتعريف بالميزات التي يقدمها للأفراد، تحدث موقع المصدر العقاري مع بينوي كوريان، المدير التنفيذي لـمجموعة “الحمرا” وإليكم نص الحوار :

بينوي كوريان، المدير التنفيذي لـمجموعة “الحمرا”



ما الحد الأدنى لقيمة سعر الشراء للعقار الذي يتيح للمشتري الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 12 سنة إضافة إلى باقي المزايا في الباقة؟

لا يوجد حد أدنى لسعر الشراء أو قيمة العقار للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 12 سنة بموجب مبادرة “انتقل للإقامة والعمل” التي تقدمها الحمرا.

باقة “انتقل للإقامة والعمل” قابلة للتطبيق على جميع المشاريع الجاهزة للانتقال إليها وقيد الإنشاء على المخطط. ومن بين المشروعين الجديدين اللذين أطلقناهما، فإن جزيرة فالكون ليست مشمولة بهذه المبادرة.

أطلقت الحمرا بالشراكة مع منطقة رأس الخيمة الاقتصادية فرصة لا مثيل لها للمستثمرين، حيث تمنحهم تأشيرة إقامة في الإمارات العربية المتحدة لمدة 12 عاماً، ورخصة عمل، وتأشيرة شريك.

هل تشمل الباقة المستثمر فقط أم عائلته أيضاً، وهل هناك عمر محدد للأطفال مثل أقل من 18 سنة لإصدار تصريح إقامة لهم؟

تقدم باقة “انتقل للإقامة والعمل” تأشيرة إقامة لمدة 12 عاماً ورخصة عمل وتأشيرة شريك (قابلة للتجديد كل عامين).

يمكن أيضاً منح تأشيرة إقامة عائلية (تشمل الأطفال) بتكلفة إضافية.

كم تبلغ رسوم الحصول على الإقامة للفرد وللعائلة، ومن ضمنهم الأطفال الصغار والأبناء البالغين؟

عند شراء أحد المنازل من المشاريع الجاهزة للانتقال إليها أو من المخطط، تقدم باقة “انتقل للإقامة والعمل” تأشيرة إقامة لمدة 12 سنة ورخصة عمل وتأشيرة شريك. يمكن أيضاً منح تأشيرة للعائلة بتكلفة إضافية.

هذه المبادرة شاملة، وتوفر الحمرا دعماً شاملاً لطلب التأشيرة ومعالجتها. هذه الباقة متوفرة فقط في رأس الخيمة عند الشراء مباشرة من الحمرا

هل يشترط دفع كامل قيمة العقار للحصول على الباقة؟ أم يمكن الاعتماد على تمويل بنكي للعقار والحصول على تأشيرة الإقامة ورخصة العمل؟

يمكن للمستثمرين الاستفادة من تأشيرة الإقامة لمدة 12 عاماً عن طريق تقديم دفعة مقدمة بنسبة 20 ٪ من القيمة الإجمالية لمنزلهم (الجاهز للانتقال) من خلال خطة الدفع على مدار خمس سنوات من الحمرا أو عن طريق التمويل المصرفي.

هل تشمل الباقة عقارات من المخطط أم العقارات الجاهزة فقط؟

باقة “انتقل للإقامة والعمل” قابلة للتطبيق على جميع المشاريع الجاهزة للانتقال إليها والمشاريع قيد الإنشاء من المخطط. ومن ضمن المشروعين الجديدين اللذين أطلقناهما، فإن جزيرة فالكون ليست مشمولة بهذه المبادرة.

ما هي الأنشطة المتاحة التي تتضمن الحصول على رخصة العمل من منطقة رأس الخيمة الاقتصادية من خلال الباقة، وهل هناك رسوم إضافية للحصول على الترخيص للمستثمر العقاري؟

هناك أكثر من 300 نشاط متاح، ولكن العقارات ليست مدرجة في القائمة.



هل الرخصة المجانية تشمل إصدار تأشيرة الاقامة المجانية للشريك في الرخصة؟

نعم – تتضمن الحزمة تأشيرة إقامة لمدة 12 عاماً، وتأشيرة شريك، ورخصة عمل، وتوفر الحمرا دعماً شاملاً لطلب التأشيرة ومعالجتها.

يمكن أيضاً منح تأشيرة عائلية (تشمل الأطفال) بتكلفة إضافية.

هل الباقة متوفرة لجميع الجنسيات؟

نعم، باقة “انتقل للإقامة والعمل” متاحة لجميع الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الإمارات.

كم عدد الجنسيات المختلفة المستفيدة من الباقة؟

اعتباراً من الآن – استفادت حوالي 45 جنسية مختلفة من الباقة التي تقدمها الحمرا.

هل هناك شروط وأحكام أخرى يمكن إضافتها إلى الباقة؟

تشمل الباقة ملكية الأعمال بنسبة 100٪ واستعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100٪.