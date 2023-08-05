إقامة مجانية للأطفال في فنادق مدينة عربية

توفر العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية في دبي عروضاً وتخفيضات كبيرة خلال «مفاجآت صيف دبي» عبر باقات إقامة ووجبات وترفيه منها إقامة مجانية للأطفال دون 12 عاماً، ، فضلاً عن تقديم أسعار تناسب جميع الأذواق والميزانيات تشمل التمتع بالمفاجآت والعروض التسويقية والحسومات، التي تقدمها الفنادق ومراكز التسوق حتى 3 أيلول / سبتمبر المقبل.

وطرحت بعض الفنادق تخفيضات تصل إلى 25% عند الإقامة لمدة 3 ليالٍ أو أكثر في غرف فاخرة، إلى جانب وجبة إفطار يومية وشاي بعد الظهيرة ومشروبات مجانية.

ورفعت فنادق لافتة «الأطفال مجاناً»، كما يمكن لطفلين الإقامة في غرفة للبالغين دون رسوم إضافية، كما يمكنهم أيضاً تناول الطعام مجاناً على نفس باقة الأهل.

وقدمت فنادق أخرى عروضاً مخصصة للعائلات مع تمكين الأهل من مفاجأة أطفالهم الصغار بمغامرة مشوّقة، دون أية تكلفة إضافية للذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً للإقامة وتناول الطعام واللعب مجاناً.

وطرح أحد الفنادق عرض إقامة مجانية للأطفال حتى شهر سبتمبر، يشمل الدخول المجاني للشاطئ، وأحواض السباحة المبردة، ونادياً للأطفال حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح، تحت إشراف طاقم عمل مدرب.

وأتاح أحد مرافق الترفيه الكبرى في دبي فرصة الدخول المجاني إلى المتنزه الترفيهي أو المائي، عند الإقامة لليلة واحدة في غرفة تتسع لخمسة أشخاص.