إقالة وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

أفادت تقارير صحفية بإقالة ثم ـ “هروب” وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش على متن طائرة حكومية إلى تركيا.

مصدر حكومي ليبي أعلن يوم الإثنين إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) عبد الحميد الدبيبة، أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات في البلد الأفريقي.

وذكر تقرير أن طائرة “فالكون” تعود ملكيتها للحكومة الليبية أقلعت في ساعات الليل على نحو غير معتاد، وهبطت فجرا في إسطنبول، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعليق رسمي بخصوص هذه الرحلة ومن كان على متنها.

ونشرت وزارة الخارجية الليبية بيان عن اللقاء، وقالت أن المنقوش “رفضت بشكل قاطع عقد لقاء مع أي ممثل إسرائيلي وما زالت مصرة على رفضها. وما حدث في روما كان لقاء غير مخطط له وغير رسمي، خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي”. وبحسب الوزارة، فإن اللقاء مع كوهين “لم يتضمن أي محادثات أو اتفاقيات، بل على العكس، عرضت الوزيرة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية”.

لكن “يديعوت أحرونوت” نفت تلك الرواية، وأكدت نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن اللقاء بين كوهين والمنقوش والذي جرى في بيت ضيافة وزير الخارجية الإيطالي، لم يكن صدفة، وسبقه محادثات مع كبار المسؤولين في ليبيا، بما في ذلك وزيرة الخارجية نفسها.