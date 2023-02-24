سامر باطر by سامر باطر

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إقالة رشيد مباركي من قناة فرنسية بزعم بثه موادا دون تصريح

سامر باطر by سامر باطر

أنهت قناة تلفزيونية فرنسية عقد صحافي كبير بسبب ما وصفته بث مواد دون تصريح بحسب ما نقلته رويترز.

وقالت قناة “بي.إف.إم.تي. في” الإخبارية الفرنسية الخميس، إنها أقالت مذيعا تلفزيونيا كبيرا وقدمت شكوى جنائية ضده بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن أحد مذيعي القناة بث معلومات مضللة.

وذكر راديو فرنسا وموقع (فوربيدن ستوريز) “قصص محظورة” الاستقصائي في وقت سابق من هذا الشهر أن مذيع قناة بي.إف.إم.تي.في رشيد مباركي تجاوز الضوابط التحريرية وبث مقاطع إخبارية متحيزة حول رجال الأعمال الروس أصحاب النفوذ ودول أجنبية بما في ذلك قطر والسودان والكاميرون. ولم يرد مباركي على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا الشهر إن بعض المقاطع الإخبارية “لم تلتزم بالإجراءات العادية” لكنه نفى سوء النية. وقالت القناة في بيان “إن صحفي بي.إف.إم.تي.في أدخل معلومات في نشراته الإخبارية دون موافقة مشرفيه ودون احترام للإرشادات التحريرية”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...