إقالة دبلوماسيين أمريكيين في سوريا مع “استقالة” المبعوث الأممي غير بيدرسن

تزامن أعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فصل عدد من الدبلوماسيين العاملين في سوريا وكانوا يرفعون تقاريرهم إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، مع استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد نحو سبع سنوات من توليه المهمة. لم تتلق وزارة الخارجية الأمريكية على الموضوع تعقيباً رسمياً على الفور، مما ترك الباب مفتوحاً للتكهنات. ورغم أن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة “رويترز” أن هذا الفصل يأتي في إطار إعادة تنظيم الفريق، وأن القرار لا علاقة له بخلافات سياسية، فإن عنصر المفاجأة في هذه التحركات يلقي بظلال من الشك. في السياق نفسه، وتزامناً مع هذه التغيرات، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن استقالته من منصبه بعد سبع سنوات أمضاها في خدمة القضية السورية. بيدرسن الذي أكد أن قرار استقالته يعود “لأسباب شخصية” كان قد وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي في آخر اجتماع له قبل إعلان استقالته. فقد شدد على أن سوريا “بحاجة ماسة” إلى دعم المجتمع الدولي، داعياً إلى رفع العقوبات ووقف التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية. كما حذر بيدرسن من استمرار خطر الجماعات المتشددة مثل تنظيم “داعش”، مؤكداً أن خلاياها لا تزال تهدد استقرار البلاد. وبينما تسعى إدارة ترامب لإعادة هيكلة فريقها، يغادر بيدرسن منصبه، تاركاً فراغاً دبلوماسياً في وقت حرج. هذه التطورات مجتمعةً، سواء كانت مترابطة أم لا، تلقي بظلالها على مستقبل الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، وتزيد من تعقيد المشهد في ظل الحاجة الماسة إلى حلول مستدامة. فما هي تداعيات هذه التغيرات على مسار الأزمة السورية، ومن سيعوض الفراغ الذي خلفه رحيل بيدرسن، وهل ستمهد خطوة ترامب الطريق لسياسة أمريكية جديدة في سوريا؟

