هل بيعت آثار فرعونية على الإنترنت؟ إقالة “خبير”من متحف لندن بعد سرقته لكنوز أثرية

كشف اليوم عن موظف أقيل من المتحف البريطاني وهو بيتر جون هيغز ، 56 عامًا بعد اتهامه بسرقة كنوز فرعونية لا تقدر بثمن وكان بيعها منذ 2016 فهل كان بينها آثار وتحف فرعونية؟ يتكتم المتحف حتى الآن عن الكشف عن مصير آلاف الكنوز الأثرية المخزنة في المستودعات وتتعرض للتلف والسرقة دون أن ترى النور. وكان بيتر جون هيغز يبيع التحف الأثرية على موقع المزادات إي باي eBay منذ 2016.

يعود تاريخ بعض التحف المسروقة إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد – 1500 قبل الميلاد وحتى سنة 1401 قبل الميلاد – وهي الفترة التي غزت فيها مصر النوبة والشام.

بيتر يوصف بأنه “خبير عالمي” في آثار وكنوز اليونان القديمة وعمل في المتحف لمدة 35 عامًا. وطرد هذا الخبير بسبب سرقة مجوهرات وأحجار كريمة وحلي من معادن ثمينة التي تعود لفترة تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام بعد أن اختفت من أقبية المتحف على مدى السنوات. واتضح أن بعض القطع “مفقودة أو مسروقة أو تالفة”. واليوم يتهم أيضًا بسرقة التحف و بتلقي مديريه شكاوى قبل ثلاث سنوات دون أن يتابعوا تلك الشكاوى الخطيرة لكنه ظل في منصبه واحتفظ بوظيفته.

صور- للتوضيح فقط -من المتحف البريطاني

وكان المتحف البريطاني في لندن يتكتم مع إعلانه الأربعاء، عن حادثة سطو، لكنه ذكر أنّه طرد أحد موظّفيه وسلّمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة “نادرة جداً” لقطع من مجموعته، ومنها مجوهرات وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، يخشى أن تكون قد أصبحت بأيدي جامعي الآثار النادرة أو حتى تم صهرها في حال كانت من الذهب بحسب ما نقلته تقارير صحفية بريطانية.

ولم يكشف المتحف عن مصدر التحف والمجوهرات المسروقة فيما يخشى أن تكون لدول مستعمرة سابقا من قبل بريطانيا كحال ما حدث في بعض الدول العربية مثل مصر والعراق وغيرهما أو دول أفريقية. ونقل الصحف البريطانية عن كريستوفر مارينيلو ، المحامي ومؤسس شركة لاسترداد المواد الفنية Art Recovery International: “من منظور تاريخي ، هذه القطع الأثرية لا تقدر بثمن”.