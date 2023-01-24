(تحديث للخبر وتصويب لمعلومة مغادرة توني دوغلاس)

أريبيان بزنس: طوني دووغلاس لم يغادر منصبه بعد انضمامه قبل شهرين لشركة الطيران السعودية ريا RIA، وسيقود شركة “طيران الرياض” نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة. ويجلب السيد دوغلاس خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

توني دوغلاس الرئيس التنفيذي كان قد شرع بقيادة شركة الطيران السعودية التي ستستثمر 48 مليار دولار والتي ستطلق أولى رحلاتها في العام 2024. ونقل مسؤول سعودي أن أسطول الشركة الجديدة سيتألف من طراز أو طرازين من الطائرات مع مركز عمليات واحد من الرياض .

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عشرات المليارات لإنشاء الشركة لتصبح ثاني شركة ناقلة وطنية في المملكة، ومن المتوقع أن تنافس الشركة الجديدة ريا على مسارات خطوط عالمية مع طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية. ومع ذلك ، من المرجح أن تركز مرحلة الإطلاق الأولية على المسارات الإقليمية ، باستخدام طائرات إيرباص A320 وبوينغ 737 ماكس.

يذكر أن توني دوغلاس كان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران التي انضم اليها في منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2018.

ركز دوغلاس في فترة عمله كرئيس تنفيذي في الاتحاد للطيران على تقليص خسائر شركة الطيران. واربكت الجائحة تلك الخطة -مع تكبد الاتحاد للطيران خسارة قدرها 476 مليون دولار في عام 2021 – مع تحسن صافي أرباح الأعمال بشكل كبير، وفي عام 2018 ، أعلنت شركة الطيران عن خسارة قدرها 1.28 مليار دولار.

يمتلك توني خبرات واسعة تزيد عن 20 عاماً من العمل في مناصب قيادية دولية في مجالات النقل، والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية مثل عمله في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعدات الدفاعية والدعم بوزارة الدفاع البريطانية، حيث كان يضطلع بعمليات المشتريات والدعم في القوات المسلحة البريطانية، بميزانية تبلغ 20 مليار دولار أمريكي سنويا، بحسب ما يذكره موقع الاتحاد للطيران

وقبل ذلك، شغل توني عدداً من المناصب المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، حيث أثبت كفاءة عالية في إكمال وتسليم مشروع ميناء خليفة بنجاح.

وعلى صعيد المملكة المتحدة، تقلّد توني باقة من المناصب الرفيعة في شركة “بي إيه إيه” (BAA) المتخصصة في تشغيل المطارات، ورئيس شؤون العمليات التشغيلية والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة في لاينج أوروركي (Laing O’Rourke). وشملت المناصب التي شغلها توني في شركة “بي إيه إيه” منصب العضو المنتدب لمشروع مبنى المطار الخامس في مطار هيثرو، ومدير سلسلة التوريد في المجموعة، ومدير الشؤون الفنية في المجموعة، والرئيس التنفيذي لمطار لندن هيثرو.

يحمل توني درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة.