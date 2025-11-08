إقالة الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون بعد توبيخه علناً لملكة جمال المكسيك

تمت إقالة المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال الكون في تايلاند، نوات إيتساراجريسيل، رغم اعتذاره بالدموع في محاولة للرد على موجة الانتقادات التي طالته بعد توبيخه لـ فاطمة بوش ملكة جمال المكسيك لتأخرها على جلسة تصوير خاصة بمنصات الشبكات الاجتماعية للترويج للسياحة في تايلاند. جاءت مغادرة إيتساراجريسيل بعد جدالٍ علني مُحمَّلٍ بالشتائم مع ملكة جمال المكسيك، التي وصفها بالغبية فما كان من باقي المتسابقات إلا أن تضامنوا معها وبدءن بالانسحاب من الجلسة للاحتجاج على المعاملة المهينة لفاطمة. واضطر نوات وبلا جدوى للاعتذار عن أخطائه، بما في ذلك توجيه خطاب شخصي إلى جميع المتسابقات. وتضخمت حملة الاستنكار من تصرفاته بعد انتشار لقطات الحادثة على الشبكات الاجتماعية ليسارع المئات على الإنترنت ومن الشخصيات العامة للتعبير عن تضامنهم مع ملكة جمال المكسيك، التي شعر الكثيرون بأنها تعرضت بدون مبرر للإهانة علنًا. وأعلن رئيس المسابقة، راؤول روشا، عن سلسلة من الإجراءات التأديبية، شملت تقييد مشاركة إيتساراجريسيل واستبعاده شبه الكامل من فعاليات المسابقة الرابعة والسبعين. أُعلن القرار يوم الثلاثاء، 4 نوفمبر، من خلال فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمسابقة ملكة جمال الكون.

يذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون هي مسابقة دولية سنوية تجري لاختيار أجمل امرأة تمثل بلادها، وتتنافس فيها المتسابقات من مختلف الدول، وتقام المسابقة الحالية لعام 2025 في تايلاند وستعلن النتائج يوم 21 نوفمبر الجاري، والدول العربية المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 تشمل العراق ولبنان وفلسطين والإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمريم محمد، وهي أول مشاركة إماراتية في المسابقة، وفلسطين، التي تشارك لأول مرة على الإطلاق في المسابقة. كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان شريكًا في ملكية منظمة مسابقة ملكة جمال الكون من عام 1996 حتى عام 2015. خلال هذه الفترة، كان يتولى جزءًا من إدارة المسابقة واستغلالها تجاريًا ضمن نشاطاته كرجل أعمال قبل أن يبيع حقوق ملكيته لشركة WME-IMG قبيل ترشحه للرئاسة في 2016. كذلك، كانت له عقود واتفاقيات تجارية مع المتسابقات الفائزات في مسابقات ملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال الكون، وشارك في إنتاج برامج تلفزيونية مرتبطة بعالم الجمال. لكنه لم يكن منظمًا أو مسؤولًا مباشراً عن المسابقة بنفسه، بل كمستثمر وشريك في ملكية الحقوق. بعد 2015، لم يعد مرتبطًا رسميًا بإدارة المسابقة.