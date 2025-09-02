إقالة الرئيس التنفيذي لشركة نستلة بسبب علاقة سرية وحرمانه من تعويضات 40 سنة

فريق التحرير by فريق التحرير

أقيل لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة نستله بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، لعدم إفصاحه عن “علاقة عاطفية” مع “مرؤوسة مباشرة” و لن يتلقى أي تعويضات نهاية خدمة، وجرى تعيين فيليب نافراتيل بدلا منه بحسب بيان الشركة. وذكرت بي بي سي فريكس أن عمل في نستله لما يقرب من 40 عامًا، لكنه تولى منصب الرئيس التنفيذي العالمي في سبتمبر الماضي، خلفًا لمارك شنايدر. . وأعلنت شركة الأغذية السويسرية ، أن لوران فريكس قد أُقيل “فورًا” عقب تحقيق قاده رئيس مجلس إدارة نستله ورئيس مجلس إدارتها المستقل. و أعلن مجلس إدارة نستله عن تعيين فيليب نافراتيل رئيسًا تنفيذيًا لشركة نستله، ش.م.، عقب إقالة لوران فريكس بأثر فوري. جاءت إقالة لوران فريكس عقب تحقيق في علاقة عاطفية لم يُكشف عنها مع أحد مرؤوسيه المباشرين، مما خالف مدونة قواعد السلوك المهني في نستله. وتماشيًا مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، أمر المجلس بإجراء تحقيق يشرف عليه رئيس مجلس الإدارة بول بولكه، والمدير المستقل الرئيسي بابلو إيسلا، بدعم من مستشار قانوني خارجي مستقل.

وأُقيل لوران فريكس، بعد أن كشف تحقيق داخلي عن علاقة عاطفية غير معلنة تربطه بإحدى المرؤوسات المباشرات وتم اكتشافه بعد إخبارية عبر الخط الساخن الداخلي “Speak Up” في نستله ، وخلال فترة عمله القصيرة كرئيس تنفيذي، انخفض سعر سهم نستله بنسبة 17%، وهو انخفاض أكبر بكثير من الشركات المماثلة مثل يونيليفر، وشهدت الشركة انكماشًا في حجم المبيعات. وينضم لوران بذلك إلى قائمة الرؤساء التنفيذيين البارزين الذين أُقيلوا بسبب علاقاتهم في مكان العمل، مثل ستيف إيستربروك من ماكدونالدز، وآشلي بوكانان من كولز.

