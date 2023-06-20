سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إقالة الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا الصينية

سامر باطر by سامر باطر

أقالت مجموعة علي بابا القابضة عملاق التجارة الإلكترونية في الصين الرئيس التنفيذي وقالت إنها تعمل على تغيير كبير في قيادتها ، وأعلنت مؤخرا أن دانييل تشانغ ينوي التنحي عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، و أن جوزيف تساي نائب الرئيس التنفيذي الحالي ، سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من 10 سبتمبر.

كما أجرت الشركة تغييرات أخرى شملت إيدي يونغ مينغ وو ، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركتي تي مول وتي أوبوا للتجارة الإلكترونية.

تأتي هذه التغييرات بعد أشهر قليلة من إعلان الشركة أنها ستقسم إلى ستة أقسام رئيسية هي: «كلاود انتليجنز غروب» التي تضم جميع الأنشطة السحابية والذكاء الاصطناعي، ووتاوباو وتمال غروب للتجارة، والتي تتضمن أنشطة التجارة الصينية مثل الأسواق الرقمية وأعمال السوق المجتمعية وسوق الجملة وغيرها من الأعمال التجارية،فيما وصفته بأنه “أهم” إصلاح في تاريخها الممتد 24 عامًا. كجزء من التحول ، أصبح كل قسم تحت قيادة رئيس تنفيذي مستقل.

وكانت الشركة قد سبق وأعلنت عن خططها لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها استعداداً لطرحها بالبورصة كشركة مستقلة.

2019

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...