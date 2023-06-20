إقالة الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا الصينية

أقالت مجموعة علي بابا القابضة عملاق التجارة الإلكترونية في الصين الرئيس التنفيذي وقالت إنها تعمل على تغيير كبير في قيادتها ، وأعلنت مؤخرا أن دانييل تشانغ ينوي التنحي عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، و أن جوزيف تساي نائب الرئيس التنفيذي الحالي ، سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من 10 سبتمبر.

كما أجرت الشركة تغييرات أخرى شملت إيدي يونغ مينغ وو ، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركتي تي مول وتي أوبوا للتجارة الإلكترونية.

تأتي هذه التغييرات بعد أشهر قليلة من إعلان الشركة أنها ستقسم إلى ستة أقسام رئيسية هي: «كلاود انتليجنز غروب» التي تضم جميع الأنشطة السحابية والذكاء الاصطناعي، ووتاوباو وتمال غروب للتجارة، والتي تتضمن أنشطة التجارة الصينية مثل الأسواق الرقمية وأعمال السوق المجتمعية وسوق الجملة وغيرها من الأعمال التجارية،فيما وصفته بأنه “أهم” إصلاح في تاريخها الممتد 24 عامًا. كجزء من التحول ، أصبح كل قسم تحت قيادة رئيس تنفيذي مستقل.

وكانت الشركة قد سبق وأعلنت عن خططها لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها استعداداً لطرحها بالبورصة كشركة مستقلة.

2019