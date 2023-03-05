إقالة الرئيس التنفيذي لشركة زووم بعد 10 أشهر على توليه المنصب

أقيل فجأة جريج توم الرئيس التنفيذي لشركة زوم ، بعد 10 أشهر فقط في منصبه، وقالت زووم في إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات إن “إنهاء خدمات توم بدون سبب” أصبح ساري المفعول يوم الجمعة.

و حصل تومب عند تول منصبه في يونيو الماضي على راتب أساسي سنوي قدره 400 ألف دولار ، مع مكافأة سنوية بنسبة 8 ٪ من راتبه تضمنت أيضًا منحة أسهم بقيمة 45 مليون دولار. وعمل توم سابقا في شركة غوغل بمنصب نائب مدير للمبيعات.

وتواجه زووم تحديات عديدة بعد قفزة لأعمالها خلال جائحة كورونا حين قفزت القيمة السوقية لمالكة تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير «زووم»، إلى أكثر من 50 مليار دولار في مايو 2020 ووصل وقتها

سعر سهم الشركة إلى 179.48 دولاراً، (تراجع حاليا إلى مستوى 70 دولار).

وكشفت مؤخرا عن تسجيل خسائر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. وبيَّنت أن إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير، المنتهي في 31 يناير الماضي، زاد بنسبة 4 في المئة إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وذكرت أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 104 ملايين دولار، مقابل أرباح بقيمة 490.5 مليون دولار خلال الفترة الموازية. و أعلنت الشركة الشهر الماضي عن نيتها الاستغناء عن 1300 موظف يمثلون نحو 15 في المئة من قوة العمل لديها.