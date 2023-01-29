جرى اليوم إقالة ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين من قبل ريشي سوناك “لخرق خطير” للقواعد الوزارية حيث قدم وزير الحكومة المغادر اعتذارًا لعائلته عن “الخسائر” التي تسبب بها الخلاف الضريبي. وذكرت تقارير صحفية أن الزهاوي انتهك قواعد وزارية أكثر من 7 مرات.

وطرد ناظم الزهاوي من الحكومة من قبل رئيس الحكومة ريشي سوناك بسبب ‘انتهاك خطير’ للقواعد الوزارية. يأتي خروج رئيس حزب المحافظين نتيجة الخلاف الغاضب بشأن شؤونه الضريبية بعد أن دفع غرامة إلى مصلحة الضرائب HMRC ، وأصدر مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء ، السير لوري ماغنوس ، تقريرًا دامغًا من أربع صفحات عن الزهاوي بعد التحقيق وجد أن الزهاوي فشل في الكشف عن النزاع الضريبي بشكل صحيح عندما تم تعيينه في مناصب حكومية منها مستشارا مسؤولا عن النظام الضريبي مما فتح احتمال اتهامه بتعارض المصالح. كما أنه هدد بمقاضاة من يزعم أنه ضالع في نزاع ضريبي.

وورد أن المبلغ الذي سلمه الزهاوي إلى السلطات الضريبية لا يقل عن 4.8 مليون جنيه إسترليني ، بما في ذلك 1.1 مليون جنيه إسترليني غرامة. وكان الزهاوي قد أنكر في تصريح علني أنه خضع لتدقيق مصلحة الضرائب.

وأرشار سوناك في رسالة فصل الزهاوي قائلا:”عزيزي نديم ، عندما أصبحت رئيسًا للوزراء العام الماضي ، تعهدت بأن تكون الحكومة التي أقودها تتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات. لهذا السبب ، وبعد المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن الترتيبات المالية الشخصية والإعلانات الخاصة بك ، طلبت من السير لوري ماغنوس ، المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء ، إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر. لقد وافقت وتعهدت بالتعاون الكامل مع التحقيق. بعد الانتهاء من تحقيق المستشار المستقل – الذي أطلعنا على النتائج التي توصل إليها – من الواضح أنه كان هناك انتهاك خطير للقانون الوزاري. ونتيجة لذلك ، فقد أبلغتك بقراري بعزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك. من دواعي اعتزازي أنا ورؤساء الوزراء السابقون أن نتمكن من الاستفادة من خدمات لاجئ عراقي كردي المولد على أعلى المستويات في حكومة المملكة المتحدة. هذا شيء يقدره الناس في جميع أنحاء هذا البلد بحق.”

تلفت بي بي سي إلى أن الزهاوي شغل منصب وزير التعليم ومنصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. ولد الزهاوي في العراق عام 1967، وهرب وعائلته إلى بريطانيا لتجنب المشاركة في الحرب التي دارت مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، نشأ ناظم في مقاطعة ساسكس الإنجليزية. وتلقى تعليمه في مدارس خاصة وأصبح فارسا جيدا.

ثراء واسع

أطلق الزهاوي، مشاركة مع عضو سابق آخر في فريق آرتشر هو ستيفان شيكسبير، شركة (يوغوف) المتخصصة في مجال استطلاعات الآراء عبر الإنترنت.

حقق المشروع نجاحا كبيرا، فحسب ما نشرته صحيفة (إيفنينغ ستاندارد) اللندنية، باع الزهاوي أسهمه في الشركة بـ 1.2 مليون من الجنيهات الإسترلينية.

بعد أن أصبح متمكنا ماليا – رفض الزهاوي مؤخرا البوح بحجم ثروته، ولكن يعتقد بأنه من أغنى السياسيين في مجلس العموم – اتجه ثانية إلى محاولة الفوز بمقعد برلماني.

وأخيرا، وفي عام 2010، تمكن من تحقيق حلمه، إذ فاز بمقعد برلماني عن دائرة سترتفورد أبون إيفون، وهي دائرة ما برح المحافظون يحتفظون بها منذ أكثر من مئة سنة.

فضائح متكررة

كان مجلس العموم آنذاك ما زال يترنح من أثر فضيحة المصاريف الكبيرة التي كان يطالب بها بعض النواب، وأصبح الزهاوي وبسرعة متورطا في تلك الفضيحة إذ تبين أنه طالب بمصاريف تزويد اسطبلاته الخاصة بالطاقة الكهربائية بحسب بي بي سي.

قال الزهاوي وقتها إنه “يشعر بالخزي لذلك الخطأ”، ورد المبالغ التي دفعت له. ولكن تلك الفضيحة لم تؤثر على تقدمه في الميدان السياسي بشكل ملموس. ففي يناير/كانون الثاني 2018، عيّنته رئيسة الحكومة آنذاك تيريزا ماي وزيرا في وزارة التعليم ومسؤولا عن الطفولة والشؤون الأسرية.

ولكن سرعان ما وجد نفسه متورطا في مشكلة أخرى، وذلك بعد حضوره حفلا أقيم في نادي (بريزيدينتس) الرجالي.

فقد كشف أحد مراسلي صحيفة فاينانشال تايمز، الذي حضر الحفل متنكرا، بأن المضيفات تعرضن للتحرش وأسمعن عبارات بذيئة وخادشة للحياء.

عنما تولى سوناك رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عين الزهاوي في منصب رئاسة حزب المحافظين، ومنصب وزير بدون حقيبة وزارية، وكان حضور اجتماعات مجلس الوزراء من بين متطلبات وظيفته.

وقد ظهرت التقارير الإعلامية التي تناولت سجله الضريبي للمرة الأولى عندما عين وزيرا للمالية في يوليو/تموز الماضي. لكن المزيد من المعلومات برز إلى السطح خلال الشهر الحالي، ما أدى إلى تزايد الضغوط عليه وعلى ريشي سوناك، ما دفع الأخير لإقالته.