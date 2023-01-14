أشار تقرير لبلومبرغ أن مجموعة شركة ماجد الفطيم القابضة قامت فجأة بعزل الرئيس التنفيذي آلان بجاني ، واستبدلت مجموعة ماجد الفطيم القابضة العقارية ومقرها دبي، رئيسها التنفيذي بجاني ، الذي قاد الشركة منذ عام 2015 ، ليتم تعيين أحمد جلال إسماعيل في منصب الرئيس التنفيذي في توقيت يصادف أكثر من عام بقليل من وفاة مؤسسها ماجد الفطيم.

وجرى فورا تعيين أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان وصل أريبيان بزنس إن شركة “ماجد الفطيم”، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تعلن اليوم عن تعيين أحمد جلال إسماعيل بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويخلف أحمد جلال إسماعيل آلان بجاني الذي تولى هذا المنصب لمدة ثماني أعوام. ويشغل أحمد جلال إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، حيث يتولى مسؤوليات إدارة مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات وإدارة المشاريع التابعة للشركة. وشغل قبلها مناصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع و نائب الرئيس – للشؤون الاستراتيجية بماجد الفطيم القابضة.

قال أحمد جلال إسماعيل: “ملتزمون باستراتيجيتنا التي ترتكز على تقديم الأفضل لعملائنا والتي استطعنا بفضلها من تحقيق النمو المستدام “. وأكد أن الانضباط المالي والحوكمة القوية لشركة ماجد الفطيم يؤهلانها لمواصلة تحقيق القيمة المستدامة وتنفيذ رؤيتها بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

وتواصل شركة ماجد الفطيم تحقيق نتائج ايجابية. فبعد الانتعاش الاقتصادي الذي شهده قطاعي التجزئة والترفيه، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 18 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18٪ لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي. وجاء ذلك نتيجة للأداء القوي للشركة مدفوعًا بجهود التنويع والتركيز المستمر على كفاءة التكلفة والحجم. وتواصل المجموعة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي أصول تقدر قيمتها بحوالي 62.9 مليار درهم إماراتي، وصافي قروض بمبلغ 11.2 مليار درهم إماراتي.

(ملاحظة: جرى تصويب بعض النقاط في الخبر، بجاني وليس باجاني، و شركة ماجد الفطيم وليس مجموعة الفطيم- المحرر)

ألان بجاني قاد الشركة منذ عام 2015