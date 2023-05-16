إفلاس 7 شركات أمريكية في يوم واحد

قدمت 7 شركات على الأقل، من بينها شركتا «فايس ميديا» Vice Media الإعلامية، و«مونيترونيكس إنترناشيونال» للأمن المنزلي، طلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي خلال 24 ساعة، بينما تشعر الشركات بالأزمة بسبب عام من زيادة معدلات الفائدة.

وتأتي موجة حالات الإفلاس بينما تكافح الشركات لإعادة التفاوض بشأن أعباء الديون المرهقة التي تراكمت خلال فترة من معدلات الفائدة شديدة الانخفاض، حسب وكالة «بلومبيرج».

ومن بين الشركات الأخرى التي قدمت التماسات بموجب الفصل الحادي عشر: شركة «إنفيجين هيلث كير» Envision Healthcare Corp، وشركة «فيناتور ماتريالز» Venator Materialsالبريطانية المنتجة للكيماويات، وشركة «كوكس أوبيريتنغ» Cox Operating المنتجة للنفط، و«كيد- فينوال» Kidde-Fenwal Incو«أثينيكس” Athenex Inc.

وتعاني الشركات من كل القطاعات في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها لسداد قيمة القروض والسندات المستحقة. وفي بيئة ذات معدلات فائدة مرتفعة، تواجه الشركات أيضاً مزيداً من التدقيق من المستثمرين والدائنين.

وأعلنت مجموعة «فايس» الإعلامية الأمريكية إفلاسها، إثر تراجع عائداتها المتأتية من الإعلانات، في نبأ كان متوقعاً في السوق منذ أسابيع قليلة. وأشار بيان نشرته الشركة إلى أنّ ائتلافاً يضم من بين أطرافه شركة «فورترس إنفستمنت غروب»، الدائن الرئيسي لـ«فايس»، عرض تسلّم زمام الأمور في المجموعة الإعلامية لقاء 225 مليون دولار، ما لم يُطرح عرض أعلى من أطراف أخرى.

وتنتج «فايس ميديا غروب» التي كانت قيمتها في عام 2017 تبلغ 5.7 مليار دولار، محتوى بـ25 لغة، فيما تملك أكثر من 30 مكتباً في مختلف أنحاء العالم. وتعتمد المجموعة الإعلامية التي يمكن الاطلاع عليها مجاناً على الإعلانات خصوصاً لتحصيل إيراداتها؛ لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، باتت سوق الإعلانات موجهة بصورة رئيسية نحو شركات التكنولوجيا العملاقة، من أمثال «غوغل» و«ميتا”.

ولفت البيان إلى أنّ «فايس» ستواصل أنشطتها طيلة فترة العملية التي تلي إفلاسها. وفي مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أطلقت «فايس» جيلاً جديداً من وسائل الإعلام الرقمية، على غرار «بَزفيد» و«هافينغتون بوست”.

وتتزايد حالات الإفلاس المتكرر للشركات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ الركود الكبير في عام 2009 كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2020، أعلنت شركة “أكرون أوبريشن” عن انتهاء حالة الإفلاس بموجب الفصل 11 لتكون بداية لـ”حلقة جديدة مثيرة”.

وبعد مرور أقل من 3 أعوام، نفدت أموال شركة الأدوية الأمريكية وفصلت جميع موظفيها. عادت “أكرون” مجدداً لمحكمة الحماية من الإفلاس لبيعها مجزأة هذه المرة.

وتُعتبر “أكرون” واحدة من 12 شركة تسعى للحصول على الحماية من الإفلاس للمرة الثانية أو حتى الثالثة هذا العام بعد فشل محاولات أولية لإعادة التأهيل بإشراف من المحكمة. وبحسب شركة “بانكربتسي داتا”، فإن هناك “ملفات إيداع الفصل 22” (مصطلح يصف حالة الإفلاس المتكررة) تتكدس بأسرع وتيرة منذ الركود الكبير.