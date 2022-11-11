إفلاس منصة العملات المشفرة إف تي إكس و130 شركة تابعة فهل كانت أكبر عملية احتيال؟

أشهرت منصة إف تي إكس FTX افلاسها وأعلن سام بنكمان فرايد رئيسها التنفيذي عن استقالته ليتولى المحامي الذي قام بتسوية إفلاس شركة إينرون منصب الرئيس التنفيذي للشركة وفقا لبلومبرغ. كما أعلن عن تصفية قرابة 130 شركة تابعة لها حول العالم بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.

وتشهد العملات المشفرة تراجعات حادة في القيمة السوقية خاصة للعملات المشفرة القيادية، ويأتي ذلك مع هروب جماعي للمستثمرين الصغار الساعين لتقليص خسائرهم.

وتخضع منصة إف تي إكس ثاني أكبر منصة تداول للعملات المشفرة، لتحقيقات أمريكية حول شبهات تلاعبها بأرصدة المتعاملين في عمليات مضاربة ورهانات خطرة، مع اختفاء ما قيمته 8 مليارات دولار من تلك الأرصدة.

1) Hi all:



Today, I filed FTX, FTX US, and Alameda for voluntary Chapter 11 proceedings in the US. — SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022

تداعيات إفلاس بورصة FTX ، التي وصلت قيمتها السوقية لأكثر من 32 مليار دولار، هيمنت على تقلبات الأسبوع الحالي الذي يعد أحد أسوأ الفترات على مستثمري العملات المشفرة على الإطلاق، مع وصول القيمة السوقية لها لمستوى دون تريليون دولار أمريكي، لأول مرة منذ مطلع 2021. في ختام تعاملات أمس الخميس، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 886 مليار دولار، وسط عمليات تخارج حادة وبيع مهما بلغت الخسائر.

أسباب أزمة العملات المشفرة

شح السيولة في منصة إف تي إكس مع إقبال المتعاملين على السحب المحموم خوفا من إفلاسها.

تراجع منصة باينانس عن شراء المنصة مع غموض حول مصير 8 مليارات دولار.



أصيبت العملات المشفرة بالعدوى، وتسارعت الانخفاضات الحادة في أسواق العملات المشفرة.



تراجعت بيتكوين بأكثر من 18 بالمئة خلال الأيام الخمسة الماضية، مسجلة مستوى 15.5 ألف دولار.

هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم إلى مستوى 885 مليار دولار، إلا أنه أقل بنسبة 73 بالمئة مقارنة مع الذروة التاريخية المسجلة في نوفمبر 2021، البالغة حينها 3.09 تريليونات دولار.



بعض المستثمرين يرون في ذلك التراجع فرصة للشراء، أي أنهم من “صائدو الصفقات”.