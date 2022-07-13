إفلاس شركة تعدين الذهب بتروبافلوفسك الروسية بسبب العقوبات

تقدمت شركة بتروبافلوفسك (Petropavlovsk ) المتخصصة في تعدين الذهب بطلب اشراف قضائي للافلاس بعد عجزها عن سداد قروض بسبب المقاطعة المفروضة على بنك “غاز بروم. وتوقفت عمليات التنقيب والتعدين وإنتاج الذهب في مناجم بالمملكة المتحدة وروسيا بعد أن مُنعت من بيع الذهب إلى جازبرومبانك «المشتري الوحيد لإنتاجها»، والخاضع للعقوبات بحسب بلومبرغ.

وتحظر العقوبات المفروضة على الشركات الروسية أي تعاملات مالية مع هذه الشركات، حتى أن «بتروبافلوفسك» ممنوعة من سداد ديونها لبنك غازبروم «Gazprombank»،مقرضها الرئيسي. وفشلت «بتروبافلوفسك» في البحث عن خيارات لمبيعات الذهب، بما في ذلك مع مشترين محتملين آخرين.