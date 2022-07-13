سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

إفلاس شركة تعدين الذهب بتروبافلوفسك الروسية بسبب العقوبات

سامر باطر by سامر باطر

تقدمت شركة بتروبافلوفسك (Petropavlovsk ) المتخصصة في تعدين الذهب بطلب اشراف قضائي للافلاس بعد عجزها عن سداد قروض بسبب المقاطعة المفروضة على بنكغاز بروم. وتوقفت عمليات التنقيب والتعدين وإنتاج الذهب في مناجم بالمملكة المتحدة وروسيا بعد أن مُنعت من بيع الذهب إلى جازبرومبانك «المشتري الوحيد لإنتاجها»، والخاضع للعقوبات بحسب بلومبرغ.

وتحظر العقوبات المفروضة على الشركات الروسية أي تعاملات مالية مع هذه الشركات، حتى أن «بتروبافلوفسك» ممنوعة من سداد ديونها لبنك غازبروم «Gazprombank»،مقرضها الرئيسي. وفشلت «بتروبافلوفسك» في البحث عن خيارات لمبيعات الذهب، بما في ذلك مع مشترين محتملين آخرين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...