إفلاس شركة بيد باث آند بيوند

أعلنت شركة التجزئة ”بيد باث آند بيوند” الأمريكية لبيع الأدوات المنزلية أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، فيما ستظل متاجرها ومواقعها الإلكترونية مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.

قدمت الشركة المحاصرة الطلب يوم الأحد إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق. وقالت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان إنها قدمت الطلب طواعية ”لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها”.

كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها ”تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها”. وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها..

و كانت الشركة “بِد باث آند بيوند” قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن بحثها كافة خيارات إعادة هيكلة موارد تمويلها المضطربة، بما في ذلك احتمال التقدم بطلب إشهار إفلاس.

قالت الشركة في الإفصاح: “لا تملك الشركة حالياً موارد مالية كافية لسداد التزاماتها بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية، ما يدفع الشركة لدراسة كافة البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة ديونها بموجب قانون الإفلاس الأميركي”.