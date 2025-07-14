إفلاس شركة السيارات ستيلانتيس في الصين

أعلنت شركة ستيلانتيس إفلاسها في الصين وهي مثقلةً بديونٍ بلغت مليار دولار، وجاء ذلك مع أعلان محكمة في تشانغشا، بمقاطعة هونان، إفلاس مشروع ستيلانتيس المشترك الذي جمع بين جاك وفيات كرايسلر، منهيًا بذلك وجودها الصناعي في الصين. وكان هدف المشروع المشترك، الذي أُنشئ عام ٢٠١١ بمبادرة من سيرجيو ماركيوني، تمكين فيات كرايسلر من غزو أكبر سوق سيارات عالميًا، إلى جانب مجموعة جاك الصينية العملاقة. في ذلك الوقت، كانت الطموحات هائلة: ١٧ مليار يوان صيني (حوالي ٢.٣ مليار يورو)، ومصنعان في قوانغتشو وتشانغشا، وبطاقة إنتاجية تبلغ ٣٠٠ ألف سيارة سنويًا، ومجموعة سيارات تُناسب الأذواق المحلية، بما في ذلك جيب رينيجيد، وكومباس، وشيروكي، وفيات فياجيو، وأوتيمو. لكن بعد ذروة المبيعات في عام ٢٠١٧ (أكثر من ٢٠٠ ألف وحدة)، جاء الانحدار سريعًا. ونظرًا لعجزها عن مواكبة السوق الصينية، التي تهيمن عليها التقنيات الحديثة والمركبات الكهربائية، واصلت Gac-FCA تركيزها على طرازات محركات الوقود التي أصبحت أقل جاذبية للمستهلكين الصينيين بشكل متزايد. ففي عام ٢٠٢٢، دخلت الشركة في إجراءات إعادة الهيكلة. ومنذ ذلك الحين، لم تُبذل أي محاولة لبيع الأصول: فقد ظلت خمسة مزادات علنية فارغة، على الرغم من بيع الأراضي والمعدات ومصنعين. والنتيجة: التزامات تزيد عن ٨.١ مليار يوان (حوالي ١.١ مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك ٤ مليارات ديون غير متنازع عليها، مقابل أصول تُقدر بـ ١.٩ مليار فقط. وفي غياب اتفاق مع الدائنين، أعلنت المحكمة تصفية الشركة.

يؤشر هذا الفشل أيضًا إلى عجز ستيلانتيس، كغيرها من الشركات المصنعة الغربية، عن مواكبة ثورة السيارات الكهربائية الصينية، التي تقودها علامات تجارية محلية في سوق شديدة التنافسية. كان تحويل المواقع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية سيتطلب استثمارات ضخمة لم يكن أي مستثمر مستعدًا لها.

لم يُسهم السياق الجيوسياسي والعلاقات المتدهورة بين ستيلانتيس وجي إيه سي في تحسين الأمور. بعد اندماج فيات كرايسلر وPSA، حاول كارلوس تافاريس استعادة السيطرة على المشروع المشترك، لكن جي إيه سي عارضته، مُنددةً بما اعتبرته حوكمة غير مناسبة ومناخًا تنظيميًا غير مُواتٍ للمجموعات الأجنبية.

مع هذا الإفلاس، تُطوي ستيلانتيس صفحةً نهائيةً على جزءٍ من الاستراتيجية الآسيوية الموروثة من ماركيوني. صفحةٌ حافلةٌ بالدلالات والتحولات ومسؤوليةٌ بمليارات الدولارات يجب التخلص منها. يذكر أن شركة ستيلانتيس تُصنّع مجموعة واسعة من السيارات تحت علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك جيب (Jeep Renegade، Compass، Cherokee) وفيات (Fiat Viaggio، Ottimo) والتي ذُكرت في سياق المشروع المشترك الفاشل في الصين.